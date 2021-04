Il 30 marzo, il gigante tecnologico cinese ZTE ha tolto i veli alla serie S30 composta da S30 standard, S30 Pro e S30 SE. L’azienda ha anche lanciato uno smartwatch soprannominato Watch GT e che ha un prezzo inferiore a 100 dollari. Quello che potreste non sapere è che il marchio ha presentato anche un nuovo prodotto di auricolari TWS: il nuovo paio di auricolari si chiama ZTE LiveBuds SE e sembra essere una versione “lite” delle LiveBuds lanciate lo scorso anno.

ZTE LiveBuds SE: specifiche e caratteristiche

Le cuffie LiveBuds SE utilizzano un design semi-in-ear che è nettamente diverso da quelli delle LiveBuds. Questa versione sembra essere più economica rispetto al modello precedente. Gli auricolari sono inoltre dotati di steli lunghi che dovrebbero garantire una migliore ricezione audio durante le chiamate.

Gli acquirenti potranno acquistarli in bianco o in nero. Il gadget ha una custodia per il trasporto che funge anche da custodia di ricarica con una forma ovale. La cover di ricarica ha una batteria da 550 mAH che può estendere l’utilizzo fino a 7 giorni.

Gli auricolari sono stati progettati per essere delicati sulle orecchie poiché adottano un design leggero ma hanno ugualmente un grado di impermeabilità IPX4 che dovrebbe proteggere da pioggia leggera e sudore.

Per quanto riguarda il prezzo, LiveBuds SE ha un prezzo al dettaglio di 149 RMB (~ $ 23) in Cina. Non possiamo sapere quando ZTE porterà tali cuffie in altri mercati, ma ci aspettiamo che questo venga svelato insieme alla data di lancio dei telefoni e dell’orologio per i Paesi occidentali.

Gli auricolari wireless stanno ottenendo un grosso successo in tutto il mondo, grazie all’aumento delle videocall e conferenze digitali dovute alla pandemia da CoVid-19. Questo è il momento giusto per ZTE per spedire questi prodotti a prezzi accessibili anche fuori dal mercato interno.

ZTE

Wearable