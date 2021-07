ZTE Blade A31 è appena diventato ufficiale: il telefono è un budget phone del costruttore cinese e presenta un display 18:9, Android 11 Go edition sotto la scocca e molto altro ancora.

ZTE Blade A31: le specifiche tecniche

Blade A31 è diventato ufficialmente ufficiale in Russia. È un telefono entry-level che offre agli utenti un pannello avente un aspect rario di 18: 9, un processore Unisoc e funziona con Android 11 Go. Ecco tutte le informazioni sulle specifiche e le caratteristiche del Blade A31.

Il Blade A31 ha un display ISP da 5,45 pollici che offre una risoluzione HD+ di 720 x 1440 pixel e un formato 18:9. Come si può vedere, il device ha cornici superiori e inferiori di grandi dimensioni. Per i selfie, ha una fotocamera frontale da 5 megapixel.

La parte posteriore in policarbonato del telefono ha un fascino sinuoso e il modulo della fotocamera posizionato nell'angolo in alto a sinistra include una main camera da 8 megapixel con flash LED. La fotocamera posteriore è dotata di modalità fotografiche premium come l'HDR e la “Panorama Mode”.

Il Blade A31 si avvia con Android 11 (edizione Go) e viene fornito con un chip NFC per pagare contactless. Il portatile è alimentato dal modesto Unisoc SC9863A e 2 GB di RAM.

Il telefono ha 32 GB di memoria nativa e uno slot per schede microSD dedicato per più spazio di archiviazione. È supportato da una batteria da 3.000 mAh e ha le solite funzionalità di connettività come il supporto al dual SIM, il Wi-Fi, il Bluetooth 4.2, GPS, la microUSB e il jack audio da 3,5 mm. Manca uno scanner di impronte digitali. Il dispositivo misura 140 x 71 x 8,9 mm e pesa 166 grammi.

Prezzo e disponibilità

Il Blade A31 ha un prezzo di 7.490 RUB (~ $ 101) ed è disponibile due colori: blu e grigio. Non è chiaro se la società abbia in programma di rendere disponibile questo dispositivo in altri mercati.

