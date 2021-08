ZTE Axon 30 5G ha finalmente una data di rilascio globale; non di meno, è stato rivelato anche il prezzo di vendita del dispositivo del colosso cinese.

ZTE Axon 30 5G: meno di 500€

Dopo il lancio in Cina avvenuto alla fine del mese scorso, ZTE è pronta a portare l'Axon 30 5G sui mercati globali. Il produttore ha fissato la data di lancio per il 9 settembre e, se sarete tra i primi acquirenti, potrete anche ricevere un buono sconto.

L'Axon 30 5G sarà disponibile in due configurazioni: 8+128GB e 12+256GB. La prima variante avrà un prezzo di $ 499 negli Stati Uniti, € 499 in Europa e £ 439 nel Regno Unito.

ZTE offrirà uno sconto e un regalo gratuito per coloro che effettuano il preordine tra oggi e l'8 settembre. Bisognerà solo pagare una commissione di deposito di 10 dollari per ottenere un coupon di $ 30 per l'acquisto del telefono e un paio di cuffie TWS del valore di 39 dollari in omaggio.

L'Axon 30 ha uno schermo OLED FHD + 120Hz da 6,92 pollici che ospita una fotocamera sotto il display da 16 MP. L'area dello schermo che ospita la selfiecam è dotata di uno speciale trattamento che consente una migliore trasmittanza durante lo scatto delle foto. Il telefono è alimentato dal processore Snapdragon 870 ed è abbinato alla RAM LPDDR5 e alla memoria UFS 3.1.

Ci sono quattro fotocamere sul retro del telefono: una principale Sony IMX682 da 64 MP, una grandangolare da 8 MP a 120 °, una macro da 5 MP e una lente per la profondità di 2 MP.

ZTE fornisce l'Axon 30 5G con una batteria da 4200 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 W e Quick Charge 4+ e Power Delivery. Il terminale pesa 189 grammi e misura 7,8 millimetri di spessore. Funziona immediatamente con MyOS basata su Android 11.

ZTE

Smartphone