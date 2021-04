Il misterioso smartphone ZTE 7530N è avvistato sull’ente di certificazione TENAA corredato delle specifiche tecniche e alcune immagini: tutti i dettagli.

ZTE 7530N: specifiche chiave

Un nuovo telefono dell’azienda cinese ZTE, identificato con il numero di modello ZTE 7530N, ha ricevuto la certificazione dall’autorità TENAA. La pagina dell’ente cinese riporta molte informazioni interessanti, a partire dalla dotazione di un pannello LCD IPS da 6,52 pollici con risoluzione HD + (che sembra presentare un foro allineato centralmente) e dalla ricca configurazione fotografica. Entrando nei dettagli, TENAA suggerisce che il terminale avrà una fotocamera frontale da 8 megapixel e sule retro un obiettivo principale da 16 megapixel, uno snapper secondario da 5 megapixel, un sensore da 2 megapixel e il flash LED.

Lo smartphone è alimentato da un processore octa-core da 2,2 GHz sconosciuto e 4 GB / 6 GB di RAM; entra i modelli, inoltre, sono dotati di 128 GB di memoria interna.

Ma non è finita, dato che lo ZTE 7530N – di cui al momento il nome ufficiale resta un mistero – funzionerà con il sistema operativo Android 11, avrà una batteria da 3.900 mAh (con supporto per la ricarica da 10 W – come svelato da 3C) e uno scanner per le impronte digitali posizionato lateralmente.

Il telefono – che misura 165,8 x 77 x 9,6 mm e pesa 210 grammi – dovrebbe arrivare nei colori grigio e blu.

Ricordiamo che solo ieri un telefono Nubia Red Magic di Nubia identificato come NX666J è stato avvistato su TENAA. La pagina ha suggerito che potrebbe trattarsi di uno smartphone di punta alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 888 associata a 12 GB di RAM.

