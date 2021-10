Zenit - Juventus GRATIS con Prime Video: come fare

Quest’anno per vedere la Champions League oltre a Infinity+ oppure NOWTV bisogna avere per forza anche Amazon Prime Video. La prossima partita che potrebbe essere molto importante per il proseguo nella competizione per la Vecchia Signora. Stiamo parlando del match tra i russi dello Zenit San Pietroburgo e la nostra Juventus in diretta streaming GRATIS su Prime Video il prossimo 20 Ottobre 2021.

Zenit-Juventus: ecco come vederla GRATIS

Per vedere la partita è necessario essere abbonati ad Amazon Prime Video. La piattaforma in questione è sicuramente quella più matura e che offre una maggiore qualità di visione rispetto ai player.

Se non siete ancora clienti Prime, nessun timore! Amazon vi dà la possibilità di abbonarvi GRATIS per 30 giorni e poi disdire senza impegno.

Dopo il mese gratuito, sarà possibile rinnovare Prime a 3,99 euro mensili oppure scegliere di pagare 36 euro una tantum per un anno. Il piano a pagamento non include solo Prime Video ma anche spedizioni rapide, offerte esclusive, oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie e molto altro.

A parte il caso sporadico del match Juventus vs. Chelsea, dove il colosso dell’e-commerce ha avuto qualche problema sul bilanciamento del colore dovuto al 4K HDR, tutte le altre partite si sono viste in maniera impeccabile e con un’eccellente qualità.

Dove vederla?

Il pre-partita inizia alle 19.30, mentre, il fischio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 21.

Tra i dispositivi supportati alla visione degli eventi live troviamo Apple TV, NVIDIA Shield, Google Chromecast, Sky Q, Fire TV e Fire TV Stick, iPhone, iPad, smartphone Android, le più comuni Smart TV, il decoder TIMVISION Box oppure tramite PC.

È possibile, inoltre, guardare in contemporanea il match in questione su 2 device. Tutte le partite in diretta su Prime hanno il doppio audio. La telecronaca è in italiano ma è possibile selezionare l’audio ambiente per sentire le emozioni dello stadio anche da casa.