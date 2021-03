Google ha appena rilasciato un elenco di dispositivi che hanno ottenuto il supporto per la sua piattaforma di realtà aumentata, ARCore. A volte, questa lista include device non ancora presentati in commercio. In questo caso, questa classifica include una manciata di smartphone inediti, alcuni dei quali già conosciamo e altri di cui non abbiamo mai sentito parlare prima. Tra quelli di quest’ultima categoria c’è l’Asus Zenfone 8.

Segnalato per la prima volta da 9to5Google, l’ultimo elenco di dispositivi supportati da ARCore include telefoni come Moto G10, Moto G30 e Asus ROG Phone 5. Oltre a questi ci sono alcuni inediti di cui non abbiamo sentito parlare come lo Zenfone 8 Flip, il Reno5 A e il Reno5 Pro + 5G Bosch. Di seguito è riportato l’elenco completo dei dispositivi:

Asus ZenFone 8 Flip;

Asus ROG 5;

LG Stylo 7;

Motorola moto g (10) / Lenovo K13 Note;

Motorola moto g (30);

Motorola moto g (100);

OPPO Reno 5 A;

OPPO Reno 5 Pro + 5G Bosch;

Realme 8 Pro;

Samsung Galaxy A32 4G;

Samsung Galaxy A52 4G;

Samsung Galaxy A72 4G;

Samsung Galaxy A82 5G;

Samsung Galaxy F62;

Samsung Galaxy M62;

TCL 20 Pro5G;

Vivo X60 5G;

Xiaomi Redmi K40 Pro / Pro +;

WLAN Zebra TC21;

WWAN Zebra TC26;

WLAN Zebra EC50;

WWAN Zebra EC55:

ZTE Z6650S.

Lo Zenfone 8 Flip è il dispositivo più interessante di questo elenco in quanto suggerisce un pieghevole ASUS, il primo per il produttore taiwanese. Una perdita precedente aveva rivelato che il marchio taiwanese avesse in programma di annunciare un telefono con schermo piccolo per la serie Zenfone 8. È stato riferito che il prodotto avrà un pannello OLED da 5,9 pollici avente una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Tuttavia, questa nuova indiscrezione fornita da Google ci suggerisce che un telefono con schermo piccolo non è l’unica cosa di cui dovremmo essere entusiasti con la prossima gamma di flagship Asus. Ad oggi, il nome del primo foldable di casa Asus dovrebbe essere “Zenfone 8 Flip” e pare che disporrà di un design simil-Galaxy Z Flip.

Asus

Smartphone