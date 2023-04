The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: preordinalo in SCONTO

Se sei un videogiocatore, gli sconti di oggi sono tutti dedicati a te. Un titolo amato da tutti sta per arrivare! Sviluppato dalla stessa Nintendo per la sua console Switch, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un capitolo concepito dopo il DLC Breath of the Wild del 2017, e sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023. Vince il titolo di Gioco più atteso ai Game Awards 2022 e tra pochissimo è pronto a sorprenderti con un’altra avvincente avventura. Con questa incredibile offerta di eBay puoi preordinarlo a soli €59,90.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: l’avventura sta per cominciare

Anche dopo aver sconfitto la calamità Ganon, sembra che Hyrule non sia ancora al sicuro. Un misterioso essere mummificato, infatti, si risveglia da un lungo sonno in prigionia, devastando l’intero regno e sprigionando un’incredibile e sconosciuta energia scarlatta, in grado di corrodere anche i territori circostanti. Solo il castello della principessa Zelda, resta intatto, e ora sospeso in cielo. Sarà quindi compito di Link rimettere a posto le cose e sconfiggere questa creatura misteriosa e pericolosa.

L’avventura del protagonista Link si amplia sempre di più solcando i cieli di Hyrule, con un sistema di combattimento e di movimento sempre più stimolante e una storia ancora più avvincente. Paesaggi sconfinati all’insegna di enigmi, misteri e continue sfide per compiere questa nuova missione. Tears of the Kingdom ti aspetta a partire dal 12 maggio per un nuovo capitolo della saga videoludica più amata al mondo.

The Legend of Zelda: Tears od the Kingdom ti aspetta su eBay ad un prezzo incredibile: solo €59,90 ancora prima dell’uscita. Preordinalo subito e inizia già a gustarti questa nuova avventura Nintendo nei panni del coraggioso Link! Questo non è l’unico gioco per Switch che troverai in offerta oggi: prova anche l’edizione fisica di Minecraft a soli €26,90 su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.