Zelda Tears of The Kingdom: puoi ancora prenotarlo a 59€ e riceverlo al D1

Sicuramente non vedi l’ora di giocare Tears of the Kingdom, il nuovo capitolo della saga di The Legend of Zelda in arrivo il prossimo mese in esclusiva per Nintendo Switch.

Bene, adesso ti diamo l’opportunità di prenotarlo con uno sconto e di riceverlo al D1: su eBay puoi effettuare il preordine del gioco a soli 59,99 euro, con spedizione già compresa nel prezzo. Occasione disponibile fino ad esaurimento scorte.

Zelda Tears of The Kingdom a 59 euro: occasione da non perdere

The Legend of Zelda Tears of The Kingdom è il sequel di Breath of The Wild, il capolavoro che ha rivoluzionato la serie con un mondo aperto ricco di avventure e misteri. In questo nuovo episodio, Link e Zelda dovranno affrontare una nuova minaccia che incombe sul regno di Hyrule, esplorando sia la superficie che i cieli. Il gioco promette di offrire una grafica mozzafiato, una colonna sonora epica e un gameplay innovativo.

Il preordine del gioco su eBay ti permette di risparmiare rispetto al prezzo di listino e di avere la certezza di ricevere il gioco il giorno del lancio, previsto per il 12 maggio 2023. Il venditore è affidabile e ha il 99,9% dei feedback positivi su 50.000 valutazioni. Inoltre, offre la spedizione gratuita con corriere espresso e la garanzia cliente eBay, che ti protegge in caso di problemi con l’ordine.

Non farti scappare la possibilità di effettuare il preordine di The Legend of Zelda Tears of The Kingdom su eBay a soli 59,99 euro e preparati a vivere una nuova avventura nel mondo di Hyrule.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.