Zelda Tears of the Kingdom: prenotalo ADESSO con 10 euro di sconto

Se sei un fan di The Legend of Zelda e non vedi l’ora di giocare al nuovo capitolo della saga, Tears of The Kingdom, non perdere questa offerta su eBay: puoi pre-ordinare il gioco per Nintendo Switch a soli 59,90 euro invece di 69,90 euro.

Questo sarà infatti il primo gioco Switch a costare 69,90 euro, ma grazie a questa offerta puoi subito risparmiare 10 euro e assicurarti una copia al lancio. Si tratta di un venditore affidabile, con oltre 49000 feedback positivi e il 99,9% di soddisfazione dei clienti.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: occasionissima eBay

Tears of The Kingdom è il nuovo capitolo della saga di The Legend of Zelda, in arrivo il 12 maggio 2023 per Nintendo Switch. Scoprirai un action-adventure che ti permetterà di creare la tua avventura in un mondo dove potrai lasciare libero sfogo all’immaginazione. Esplorerai le terre e i cieli di Hyrule, scoprirai le nuove abilità di Link e affronterai le sinistre forze che minacciano il regno.

Ricorda che acquistando il gioco su eBay hai la garanzia cliente eBay, che ti protegge in caso di problemi con il prodotto o il venditore. Hai anche la consegna gratuita veloce, che ti permetterà di ricevere il titolo in tempo per il D1 o al massimo uno o due giorni dopo.

Non perdere allora l’opportunità di pre-ordinare subito The Legend of Zelda Tears of The Kingdom per Nintendo Switch su eBay a soli 59,90 euro. Avrai tra le mani uno dei giochi più attesi dell’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.