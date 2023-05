Zelda Tears of The Kingdom: prenota la guida ufficiale in edizione limitata

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il nuovo capitolo della celebre saga di Nintendo, che ti porta in un mondo vasto e meraviglioso, dove potrai vivere avventure incredibili e risolvere enigmi intricati: sarà disponibile dal 12 maggio in esclusiva per Nintendo Switch e puoi ancora prenotarlo in sconto.

Nel frattempo, Piggyback ha già creato la guida ufficiale del gioco, un volume di oltre 400 pagine che contiene tutto quello che devi sapere per esplorare Hyrule e svelare i suoi misteri. La guida è disponibile in preordine in edizione limitata su Amazon al prezzo di 34,99 euro e ti verrà consegnata il giorno di lancio: il 16 giugno prossimo.

Zelda Tears of The Kingdom: la guida ufficiale è indispensabile

La guida ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il compagno ideale per esplorare Hyrule e scoprire tutti i suoi segreti. Realizzata in collaborazione con Nintendo, la guida offre una panoramica completa del gioco, con soluzioni dettagliate per ogni rompicapo, enigma e mistero, consigli utili per affrontare i mostri e i boss più temibili, mappe annotate di ogni zona e regione, e una sezione dedicata a come completare il gioco al 100%, con tutte le missioni secondarie, i collezionabili, le armi e le armature.

Stiamo parlando di un prodotto di qualità, stampato a colori su carta lucida e rilegato in esclusiva e bellissima copertina rigida. Inoltre, prenotandola su Amazon, potrai riceverla il giorno di lancio: fissato per il 16 giugno 2023. Ricorda che invece il gioco sarà disponibile dal 12 maggio.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: prenota ora la tua copia della guida ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e preparati a vivere un’avventura indimenticabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.