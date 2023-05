Zelda Tears of The Kingdom: non perdere il treno, prenotalo in sconto

The Legend of Zelda Tears of The Kingdom, atteso nuovo capitolo di una saga leggendaria, sarà disponibile a partire dal prossimo 12 maggio per Nintendo Switch. Se non hai ancora prenotato la tua copia, questa è l’occasione che stavi aspettando.

Su eBay puoi infatti prenotare il gioco a soli 62,99 euro, con uno sconto del 10% sul prezzo di listino di 69,99 euro. Si tratta di un’occasione unica per assicurarti una copia del gioco più atteso dell’anno a un prezzo vantaggioso e di riceverla direttamente a casa tua al D1.

The Legend of Zelda Tears of The Kingdom: prenota il gioco più atteso dell’anno

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom è il sequel di Breath of The Wild, il capolavoro che ha rivoluzionato il genere open world. Il gioco ti porta in un nuovo viaggio alla scoperta del regno di Hyrule, che è stato invaso da una misteriosa pioggia nera che ha risvegliato antichi pericoli.

Dovrai aiutare Link e Zelda a svelare il segreto di questa minaccia e a salvare il mondo dalla distruzione. Il gioco offre una libertà di esplorazione senza precedenti, un sistema di combattimento dinamico e profondo, una grafica mozzafiato e una colonna sonora epica.

L’offerta su eBay è valida solo per la prenotazione del gioco, che sarà disponibile dal 12 maggio 2023. Il venditore è affidabile e ha il 99,9% dei feedback positivi su oltre 50.000 valutazioni. Inoltre, ti assicura la consegna al D1, ovvero il giorno stesso dell’uscita del gioco, con corriere espresso e senza costi aggiuntivi.

Non lasciarti scappare allora questa offerta incredibile: prenota ora The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom su eBay a soli 62,99 euro e preparati a vivere un’avventura indimenticabile nel mondo di Hyrule.

