Zelda Tears of The Kingdom è disponibile: acquistalo al prezzo più basso

Oggi è il giorno che tutti i fan di The Legend of Zelda aspettavano: il lancio di Tears of The Kingdom, il nuovo capitolo della saga che dalle recensioni promette di essere il migliore di sempre.

Se non ti sei ancora assicurato la tua copia puoi naturalmente ancora farlo, ma devi sbrigarti per usufruire delle offerte ancora attive. Se non vuoi aspettare puoi acquistarlo su Amazon a 69,90 euro, al suo prezzo ufficiale, e riceverlo già domani. In alternativa, lo trovi su eBay a 62,90 euro con consegna gratuita prevista in 3 giorni lavorativi.

Zelda Tears of The Kingdom: è il migliore di sempre?

The Legend of Zelda Tears of The Kingdom è un’avventura epica ambientata in un mondo vasto e variopinto, dove dovrai esplorare, combattere e risolvere enigmi per salvare il regno di Hyrule dalla minaccia del malvagio Ganondorf.

Scoprirai un gameplay che riprende le basi già meravigliose viste in Breath of The Wild evolvendole in un concetto tutto nuovo che ti porterà ed esplorare persino i cieli di Hyrule, mentre potrai mettere alla prova il tuo ingegno con le tante possibilità promesse dal gameplay.

Il gioco ha già ricevuto un plauso enorme dalla critica con recensioni che parlano di un prodotto capace di migliorare in tutto e per tutto il suo predecessore risultando persino superiore alle aspettative.

L’ennesima grande esclusiva per Nintendo Switch che puoi fare tua adesso su Amazon a 69,90 euro o su eBay a 62,90 euro. La scelta è tua, ma non prendere il treno che ti porterà ancora una volta ad Hyrule.

