Certo, per le zanzare puoi risolvere usando l'Autan al posto dell'acqua di colonia. Puoi riempirti di piastrine e altri dispositivi che rilasciano sostanze chimiche, magari con buon odore, ma poco rassicuranti da respirare. In alternativa, puoi affidarti a genialate come questa, che attirano ed eliminano il problema in modo definitivo.

Non servono ricariche da comprare a parte e non ci sono rischi, solo benefici! La cosa più interessante? Questo gioiellino funziona attraverso batteria integrata, ma non è questo il punto: a renderlo irresistibile oggi è il prezzo. Da Amazon lo porti via a 20,99€, finché dura la promozione, e non solo: le spedizioni sono rapide e gratis per i clienti Prime.

Zanzare: la migliore soluzione è su Amazon

Innanzitutto, mi preme specificare un dettaglio: questo è un prodotto BlitzWolf. Gli appassionati dei brand tech certamente conoscono bene l'eccellente equilibrio fra qualità e prezzo dei dispositivi del brand. Ecco perché, quando ho scoperto la promozione, non ho esitato a raccontartene: mi fido di chi c'è dietro!

Scendendo nei dettagli, questo gioiellino è molto bello sotto il profilo estetico ed è anche dotato di chicche aggiuntive. Infatti, oltre alla parte superiore, dedicata alla “gestione” delle zanzare, sotto c'è una bella lampada, che potrà tornarti utile in tantissimi casi. Considera che è addirittura dotata di modalità d'emergenza (si colora di rosso).

Il funzionamento del dispositivo è veramente semplice: attraverso la lampada UV viene attirato l'insetto di turno, che poi resta bruciato appena entra in contatto con la piastra elettrica, alloggiata nel cuore del prodotto (e quindi impossibile da toccare per noi!).

Come anticipato, funzionando attraverso enorme batteria da 2200 mAh, puoi usarlo senza il vincolo dei cavi: questo lo rende perfetto anche all'aria aperta! Che si tratti di una cenetta in giardino – oppure del campeggio – non avrai problemi. Quando non c'è più batteria, non ci vorrà molto per ricaricarlo attraverso la presa USB.

Insomma, quella che oggi ti offre BlitzWolf è una soluzione eccezionale al fastidio delle zanzare: super efficace ed economica. Quello che devi fare tu ed essere più veloce degli altri: spunta il coupon in pagina prima di mettere il prodotto nel carrello e completa l'acquisto su Amazon.

Le spedizioni al momento sono rapide e gratis perché garantite dai servizi Prime.

