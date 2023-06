Zanzare NO PROBLEM: 5 gadget economici indispensabili per tenerle a bada

Proteggersi dalle zanzare è una priorità assoluta. Non solo impediscono di godersi dell’estate, ma possono anche risultare pericolose: la loro puntura è irritante e non si sa mai quali conseguenze può avere. Per fortuna, esiste una miriade di gadget e soluzioni che permette di proteggersi in modo intelligente e senza particolari sforzi. Ho scelto le 5 più interessanti tutte super economiche e disponibili su Amazon con spedizioni veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Vai subito un’occhiata e scegli quello che preferisci.

Partiamo dalle basi: sei certo che la zanzariera non abbia buchi attraverso i quali potrebbero passare i fastidiosi insetti? Se anche dovesse essere rotta in qualche punto non c’è da preoccuparsi, non serve investire un patrimonio per ripararla. Infatti, grazie a questi speciali rotoli adesivi basta tagliare un pezzo delle precise dimensioni dello squarcio e poi applicarlo utilizzando il potente adesivo già integrato. Pochi secondi per chiudere eventuali buchi e mantenere le finestre aperte fuori. Il rotolo da 2 metri la porti a casa 5,99€ appena: potrai effettuare un sacco di riparazioni.

Ok, e se invece ne fosse entrata una proprio in casa? Non serve a mantenere accesa in modo fisso una di quelle lampade che ogni tanto ne abbrustolisce una. Per fortuna, la tecnologia è andata avanti e adesso esistono delle vere proprie racchette ricaricabili che permettono di intercettare in un attimo l’insetto, che sarà addirittura attirato dalla speciale luce, ed eliminarlo. Nessuna notte insonne e nessun rischio di essere punti mentre ci si sta rilassando. Questo modello, attualmente in gran sconto, è dotato di batteria integrata ricaricabile tramite banale cavo USB C. Attiva l’offerta in pagina e prendilo a 13,99€ appena.

Sembra un deodorante, anche se è completamente inodore, ma ha lo scopo di mantenere l’ambiente libero dalle zanzare. Il celeberrimo Raid Liquido non ha bisogno di presentazioni: è efficacissimo. Usandolo solo di sera, la confezione promozionale dura fino a 60 notti. Tuttavia, è un sistema efficace anche contro la zanzara tigre, che non ha alcun problema a colpire di giorno. Grazie a lui, potrai tenerla lontana. Il kit con 2 diffusori e 2 ricariche lo prendi a 7,03€ (minimo d’ordine 2 pezzi per approfittare dell’offerta).

Naturalmente, anche quando si esce è bene rimanere ben protetti. Uno spray adatto, che sia efficace, ma non aggressivo sulla pelle, è quello che ci vuole. Sotto questo punto di vista, l’intera linea di prodotti Autan proprio non ha alcun rivale. Con lo sconto di inizio stagione, la confezione da due pezzi la prendi a 7,99€: un prezzo spettacolare!

Se nonostante tutte le precauzioni, la zanzara dovesse comunque essere riuscita a mordere, non è comunque troppo tardi per correre ai ripari. Infatti, esistono dei gadget in grado di lenire fastidio, prurito e bruciore dovuti proprio alla puntura dell’insetto. Facili da applicare utilizzare, hanno un design super portatile così da essere sempre a disposizione. Il modello di Beurer attualmente in promozione è un dispositivo medico che lenisce il fastidio attraverso il calore, senza l’utilizzo di alcuna sostanza chimica: qualità e praticità. Prendilo a 25€ circa appena.

Con questi 5 utilissimi gadget sarà semplice proteggersi dalle zanzare. Sono tutti prodotti utili e di qualità, che su Amazon trovi a ottimo prezzo. Scegli adesso e ricevili con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.