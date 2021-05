“Bello il tuo affrescatore!” “No, è il dispositivo anti zanzare”. Praticamente per tutta la scorsa estate è quello che ho risposto a chiunque abbia visto nel mio salotto questo particolare oggetto di design: ricorda un raffrescatore senza pale, ma in realtà è quanto di più subdolo ci possa essere per combattere i simpaticissimi esseri, che puntualmente mi riempiono di bozzi, se non mi armo adeguatamente. Quest'anno ho deciso di condividere questa scoperta, che non solo è utile, è anche super economica: su Amazon la compri a 12€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Zanzare: problema risolto con 12€

Ti tolgo subito un dubbio: è certamente un prodotto da interni. Non offrirà il massimo se lo terrai fuori, mentre ti godi il giardino. In casa però, farà il suo dovere in modo egregio e senza creare a te alcun fastidio. A te, perché per le zanzare la musica sarà un po' diversa. Infatti, il suo modo di funzionare è abbastanza subdolo, sebbene non sia crudele.

La luce UV attrae incredibilmente gli insetti, che si avvicineranno e – una volta nei pressi del dispositivo – la potente (ma silenziosa!) ventola integrata nello stesso li attirerà all'interno di una gabbia, dove resteranno intrappolate. Se non farai niente, moriranno di fame. Diversamente, ti basterà andare fuori (in giardino o in balcone) e aprire il contenitore. In questo modo, potrai liberarle senza ucciderle (la scelta è tua). Il funzionamento elettrico è garantito dal cavo USB: in questo modo, potrai collegarlo alla presa elettrica, ma anche banalmente a un power bank, se lo desideri.

Come vedi: niente additivi chimici, niente ricariche da comprare ogni volta, niente cattivi odori e niente scosse elettriche. Questo dispositivo è un vero e proprio portento: posso confermarlo, dopo un'estate in cui mi ha salvato a pelle. L'ha salvata a me ed agli ospiti che sono transitati nel salotto di casa.

Come ti ho anticipato, da Amazon questo eccellente anti zanzare puoi comprarlo a un prezzo irrisorio: lo porti a casa a 12€ circa con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non perdere questa e altre super offerte: le migliori le torvi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

