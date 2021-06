Soluzioni per eliminare le zanzare come queste funzionano. Chi millanta il contrario, mi spiace doverlo affermare, ma non ha capito come si usano. Ne ho uno dallo scorso anno ed ho potuto evitare di usare sulla pelle, almeno in casa, litri di soluzioni chimiche puzzolenti.

Ecco perché, ora che è in sconto su Amazon a 12,90€ circa, non ho potuto evitare di segnalartelo: costa meno di uno dei tanti sistemi usa e getta, che siamo soliti comprare in questa stagione. Aggiungici spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, ed ecco che l'affare è servito.

Zanzare: 12€ su Amazon e risolvi

Perché questo sistema? Perché è adatto a tutti, ma proprio tutti: bambini, adulti e anziani. Persone con patologie respiratorie, che con sistemi chimici vari potrebbero avere difficoltà, bambini molto piccoli che potrebbero risentire di altre soluzioni e non solo. Infatti, più semplicemente, con un sistema assolutamente non aggressivo, come questo, risolvi il problema senza:

usare prodotti chimici in casa o sulla pelle;

in casa o sulla pelle; essere schiavo di ricariche (spesso costose).

Come funziona, allora, se non ci sono ricariche? In modo talmente semplice, che alla fine è geniale. Una lampada da 5W, con un tipo di raggi UV irresistibile per le zanzare (e altri insetti). La vedono, ne sono attratti, e si avvicinano: lo sai, del resto, che le nostre amiche sono comunque attratte dalle fonti luminose, soprattutto quelle che preferiscono più di altre.

Ecco, la “trappola” scatta nell'esatto momento in cui si avvicinano: c'è una ventola, che per loro ha la potenza di un tornado, praticamente. Le zanzare vengono risucchiate e vanno giù, in una gabbia dalla quale non si esce. Potrebbero essere tramortite e morire, oppure rimanere vive, ma pur sempre tramortite: tutto quello che devi fare tu, per liberartene, è avere l'accortezza di non aprire la “gabbia” in casa. Fallo in balcone, in giardino, sulla finestra: se qualcuna è rimasta viva, di certo non rimane in casa.

L'uso consigliato è per interni, ma la chicca è che – funzionando con una semplice USB, che puoi anche collegare a un power bank – puoi sfruttarla dove vuoi in pratica. Giardino, campeggio, camper: dove ci sono loro, puoi portare lei!

Il momento di liberarti delle “rovina estate”, e risolvere il problema delle zanzare senza spendere tanto, è oggi: la soluzione la trovi a circa 12,90€ solo su Amazon. Ricorda: se sei cliente Prime, le spedizioni sono rapide e gratis! Ti piace questo genere di chicche? Sai che le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net?

