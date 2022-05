Zanzare? Al dolore della puntura ci pensa lo smartphone (29€)

La tecnologia è qualcosa di meraviglioso. Sembra anche solo assurdo accostare il problema del dopo puntura delle zanzare allo smartphone. Eppure, questo gadget tech è una vera e propria genialata, corredata addirittura di applicazione.

Un prodotto che colleghi al tuo dispositivo (Android o iOS) direttamente dalla porta di ricarica. Dopodiché, seguendo le istruzioni dell’applicazione, quando è il momento lo appoggi un attimo dove c’è la puntura e ottieni subito sollievo, grazie al trattamento basato sul calore. Nessun prodotto chimico, nessuna ricarica da comprare, nessun rischio a utilizzarlo anche sui più piccoli.

Sembra un prodotto dal prezzo chissà quanto elevato e invece non è così. Il modello per Android lo prendi a 29,99€ da Amazon mentre quello per iPhone te lo accaparri a 39,95€, sempre dallo stesso store. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Un prodotto che, nel suo genere, è assolutamente unico. Nonostante sia particolarmente innovativo, e si possa pensare che potrebbe non fare quello che promette, le recensioni tolgono ogni dubbio. Quasi 5 stelle su 5 significa che, effettivamente, questo gadget risolve le fastidiose conseguenze del morso di questo odioso insetto.

Piccolo e compatto, puoi addirittura usarlo come portachiavi e collegarlo allo smartphone solo all’occorrenza tramite l’applicazione lo fai funzionare e provi subito sollievo dal morso di zanzare: in un attimo, non fare più male.

A questo prezzo, si tratta certamente di un gadget tech che non può mancare: completa l’ordine adesso per averlo a 29,95€ da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.