Zamkol 24 speaker portatile: perché comprarlo

Lo speaker firmato Zamkol si presenta con un design elegante e lineare. Dalle dimensioni ridotte è facile da essere trasportato ovunque si vada.

Grazie al suo suono surround a 360°, questo altoparlante Bluetooth riesce a erogare un suono eccezionale con bassi potenti e toni alti bilanciati. Ciò che lo rende particolarmente affascinante è la sua resistenza all’acqua che gli permette di essere utilizzato anche in ambienti umidi.

Il copro cilindrico è adornato da pannelli in nylon che lo rendono robusto oltre che moderno. Come detto in precedenza, le sue dimensioni ridotte gli consentono di essere persino riposto nel bicchiere porta bevande dell’auto.

Degna di nota è la batteria che garantisce un autonomia di 10-12 ore di riproduzione. I 5200mAh, inoltre, richiedono un tempo di ricarica di appena 3 ore per tornare al 100%.

Attraverso la tecnologia di connessione TWS, è possibile accoppiare fino a due altoparlanti contemporaneamente garantendo un’esperienza immersiva e più potente.

Da non sottovalutare, infine, la sua compatibilità con qualunque dispositivo grazie al sistema universale. La cassa Zamkol, infatti, può essere utilizzata con dispositivi Apple (iPhone e iPad), Samsung, Laptop e Amazon Echo. Può essere abbinata anche a dispositivi senza Bluetooth via presa AUX da 3.5 mm.

