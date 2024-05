Zaino Lenovo per PC a soli 16,81 euro su Amazon con questo SCONTO

Questo zaino Lenovo, dal design elegante e snello, è perfetto per te che sei sempre in movimento e cerchi una soluzione pratica e conveniente per portare con te il tuo PC e altri documenti e oggetti personali. Oggi puoi acquistarlo su Amazon in sconto a soli 16,81 euro, con spedizione Prime che ti garantisce la consegna veloce.

Zaino Lenovo per PC: le caratteristiche

Lo zaino pesa solo 440 grammi ed è realizzato in tessuto resistente e di alta qualità risultando ideale per diverse situazioni. Il suo design contemporaneo e spazioso è completato da una finitura idrorepellente, garantendo che i tuoi effetti personali rimangano protetti anche in condizioni di pioggia.

Lo scomparto principale può contenere in modo sicuro un laptop fino a 15,6 pollici, ma troverai anche spazi per quaderni, cavi e altri accessori, oltre a tasche separate ad accesso rapido per oggetti più piccoli, rendendo l’organizzazione semplice e intuitiva.

Il comfort è garantito da imbottiture protettive e spalline imbottite che riducono la fatica anche quando lo zaino è completamente pieno. Le dimensioni complessive della borsa sono 445 x 310 x 120 mm, fornendoti così ampio spazio senza essere abbondante.

Un accessorio elegante sempre più indispensabile: oggi puoi farlo tuo a soli 16,81 euro.