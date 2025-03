YouTube vieterà alcuni video sui giochi d'azzardo

Continuano le novità su YouTube. Dopo le nuove funzionalità che lo trasformano in un karaoke vero e proprio, oggi l’azienda ha fatto sapere che sarà presto attuato un aggiornamento sulle politiche in merito ai contenuti di gioco d’azzardo online. Una notizia che potrebbe non piacere ad alcune società e ad alcuni creator che da questo settore traggono profitti.

Rivolgendosi proprio ai creator, l’azienda gestita da Google ha annunciato: “Come parte degli sforzi in corso di YouTube per proteggere gli spettatori da contenuti potenzialmente dannosi, stiamo rafforzando le nostre politiche esistenti relative ai contenuti di gioco d’azzardo online, a partire dal 19 marzo“. Nello specifico:

la piattaforma non consente “ alcun metodo per indirizzare gli spettatori a siti di gioco d’azzardo o applicazioni che non sono certificati da Google “. Qui sono inclusi URL, link incorporati in immagini o testo, display visivi (inclusi loghi) o riferimenti verbali;

i contenuti che non violano le nuove linee guida della community, ma "presentano comunque rappresentazioni o promozioni di siti o app di casinò online possono essere soggetti a restrizioni di età". In pratica i contenuti di gioco d'azzardo online non saranno visibili agli utenti disconnessi o agli utenti di 18 anni.

YouTube: altre novità nelle nuove politiche sul gioco d’azzardo

Questa è una novità che, come ammette la piattaforma, può avere un impatto sui creatori “che si concentrano sui contenuti del gioco d’azzardo online come giochi e applicazioni da casinò”. Tuttavia, YouTube crede che questi cambiamenti “siano un passo necessario per proteggere la comunità, in particolare gli spettatori più giovani”.

In merito a quanto annunciato da YouTube, alle due novità occorre anche aggiungerne altre due:

anche i contenuti che promettono rendimenti garantiti potranno essere rimossi, “indipendentemente dal fatto che il sito o l’applicazione di gioco d’azzardo online sia stato approvato da Google”;

da queste politiche sono escluse le scommesse sportive online e le rappresentazioni del gioco d'azzardo in presenza.

Concludendo, il comunicato ufficiale ricorda che “YouTube si impegna a supportare i creatori di contenuti garantendo allo stesso tempo una piattaforma sicura e responsabile per tutti”.