Nonostante sia la piattaforma di streaming dominante su Internet sia TikTok, YouTube ha deciso di affrontarla direttamente lanciando il suo nuovo servizio: YT Shorts. La sfida è cominciata. Tuttavia ci sono ancora molti dubbi in merito a questa nuova piattaforma. Esaminiamoli insieme in questa analisi effettuata dai colleghi di 9to5Google.

Cosa sono i video di YouTube Shorts?

Stiamo parlando di un servizio del noto sito di streaming video in cui si possono condividere (e realizzare, n.d.r.) delle brevi clip divertenti basate su montaggi serrati, dinamici e adrenalinici (ma non solo). Ad oggi, TikTok rappresenta un grosso problema e non si può negare che la base di spettatori sia molto più attiva che su YouTube.

Poiché TikTok è o un’app di condivisione video per dispositivi mobili, è facile registrare e caricare dei prodotti con modifiche minime e senza molte conoscenze tecniche. Chiunque può divenire con abilità e con facilità un “videomaker”. YouTube è più focalizzato sui contenuti ben strutturati, con una produzione dietro e molto altro ancora. Certo, si possono caricare dei video direttamente dal telefono, ma non è questo il modo in cui la maggior parte di utenti crea contenuti per la piattaforma.

Non confondete però gli Shorts con le Stories, che sono completamente un’altra cosa. L’idea non è quella di fornire aggiornamenti quotidiani come Snapchat o Instagram. Shorts è progettato per essere un contenuto autonomo che non scompare dopo 24 ore. Infine, è disponibile in versione beta in alcune regioni ma un rollout globale è in arrivo in queste settimane.

Come faccio a creare o utilizzare Shorts di YouTube?

Se vi trovate in ​​una regione idonea, avviate YouTube e nel menu in basso dovresti avere un’icona “+” al centro. Quando il menù si espande, dovreste avere l’opzione “Carica un video“, “Trasmetti dal vivo“, “Aggiungi alla tua storia“, “Crea un post” o “Crea uno shorts“.

Questo è etichettato come un servizio “beta” poiché la funzione non è ancora del tutto pronta per tutti. Basta toccare questa opzione e accettare le autorizzazioni per accedere alla fotocamera e al microfono: da qui appare un’interfaccia utente familiare a chiunque abbia mai utilizzato Snapchat o praticamente qualsiasi servizio similare. È tutto abbastanza simile a programmi come Vine e ad altre app video dedicate, il che rende facile saltare e iniziare a creare.

Potete impostare un timer con incrementi di 3, 10 o 20 secondi, ma vale la pena notare che tutti gli Shorts di YouTube hanno un limite di 15 secondi ma possono essere anche più lunghi.

C’è un’icona “backspace” che vi consente di eliminare tutti le clip che avete registrato, ma questo appare solo quando avrete registrato qualcosa. Vedrete una piccola linea bianca che indica l’inizio e la fine di una clip, il che ti aiuta a non eliminare quella sbagliata. sbagliato. Quindi, una volta andati “Avanti”, potrete iniziare ad aggiungere annotazioni di testo in una serie di stili e colori. Non manca la possibilità di aggiungere della musica e/o caricare dei video direttamente dal vostro rullino fotografico.

Perché YouTube Shorts è un grosso problema?

La popolarità di TikTok è che incoraggia attivamente la partecipazione e allo stesso tempo è abbastanza passivo. Basta scorrere e i video vengono attivamente alimentati forzatamente con hashtag specifici che consentono la scoperta di contenuti.

YouTube è più deliberato. Trovare video è facile, ma dovete cercare o navigare per trovare cose da guardare. Gli Shorts appariranno nel vostro feed Home sui dispositivi mobili. Tutto fa pensare che questo sia un servizio “mobile first”.

