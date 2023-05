Youtube: per guardare i video dovrete disabilitare gli ad blocker

Youtube rigorosamente senza ad blocker? Sì, tenendo conto del fatto che Google abbia iniziato a richiedere la disabilitazione di add-on che bloccano la visualizzazione degli annunci pubblicitari sul popolare sito di streaming video.

Di recente, numerosi utenti hanno segnalato la comparsa di schermate come quella che vi mostreremo di seguito. Un portavoce di Google ha confermato l’esperimento in una discussione con i moderatori del subreddit dedicato a YouTube.

Niente più AdBlock e simili su Youtube

Questo è il pop-up che sempre più iscritti di Youtube hanno visualizzato negli ultimi giorni (per il momento, l’Italia non è coinvolta):

Letteralmente, il testo recita:

“Gli ad blocker non sono permessi su YouTube. Sembra che tu stia utilizzando un ad blocker. Gli annunci consentono a YouTube di rimanere gratuito per miliardi di utenti in tutto il mondo. Con YouTube Premium puoi eliminare gli annunci ed i creatori possono comunque essere remunerati con gli introiti del tuo abbonamento.”

Diversi sono gli aspetti da considerare: le pubblicità rappresentano il guadagno principale per una piattaforma come Youtube che, proprio a causa di estensioni come AdBlock, è costretta a rinunciare a considerevoli cifre che invece le spetterebbero di diritto (come conferma il calo dei ricavi registrato nell’ultimo trimestre).

Altrettanto vero è che, per fronteggiare questa “crisi”, è più volte capitato che Youtube mostrasse uno, due o più annunci non “skippabili” prima di alcuni video: davvero troppo, oltre che paradossale per quei contenuti con durata di poco superiore al minuto (sì, non è improbabile che l’intera pubblicità duri più del video stesso).

Sarebbe dunque opportuno individuare un valido compromesso che accontenti entrambe le parti: annunci meno invadenti, riducendo di gran lunga quelli che non è possibile saltare, sarebbe già un ottimo punto di partenza per tutti coloro che intendono fruire di Youtube chiudendo un occhio su qualche secondino di pubblicità.