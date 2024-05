Youtube Music: è SFIDA aperta a Shazam con questa NOVITÀ

YouTube Music per Android sta introducendo una funzione molto attesa che darà modo agli utenti di cercare un brano semplicemente facendolo ascoltare all’app mentre è in riproduzione, cantandolo o anche solo fischiettandolo.

Il paragone viene naturale, in quanto Youtube Music si pone adesso come diretto concorrente rispetto al principale servizio che, da anni, consente di rintracciare canzoni in pochissimi secondi: parliamo ovviamente di Shazam.

Come cercare una canzone su Youtube Music

Il funzionamento è molto semplice: cliccando sul simbolo della lente di ingrandimento in alto a destra si noterà una nuova icona a forma di onda accanto al microfono (quest’ultimo dedicato alla classica ricerca vocale). A quel punto, Youtube Music mostrerà la pagina di ricerca che, come anticipato all’inizio, chiederà all’utente “Riprodurre, cantare o canticchiare una canzone“:

A prescindere da Shazam, non stiamo parlando di una novità in senso assoluto. Infatti, una funzione del tutto simile fu introdotta per la prima volta nel 2020 su “Ricerca Google”. Ad entrare in gioco è chiaramente l’intelligenza artificiale, che perfeziona la ricerca abbinando il suono ricevuto dall’utente alla canzone.

Il processo di identificazione, dai primi test effettuati, sembra essere piuttosto veloce e talvolta supera la concorrenza. A schermo intero compariranno l’immagine di copertina, il nome del brano, l’artista, l’album, l’anno ed i pulsanti per salvarlo e riprodurlo. Al momento non ci sono notizie circa il rilascio su Youtube Music per iOS.