Youtube dice ADDIO alle Storie: (forse) non mancheranno a nessuno

Tra non molto, come annunciato dalla stessa Google, YouTube rimuoverà la funzione delle Storie grazie a cui gli utenti possono condividere post “temporanei” (esattamente come avviene su altre piattaforme).

Per la precisione, a partire dal prossimo 26 giugno, gli iscritti del sito non saranno più in grado di pubblicare Storie ed i post esistenti avranno una durata di sette giorni prima di giungere a scadenza.

Google dice stop alle Storie di Youtube

Le Storie sono state introdotte su Youtube nel 2017 sotto forma di Reels, disponibili solo per gli utenti con oltre 10.000 iscritti. Tale funzione, simile a quella presente su Instagram (a sua volta ispirata da Snapchat), consentiva ai creator di pubblicare contenuti “a scadenza”.

Tuttavia, osservando la situazione attuale, sembra che questo strumento non abbia realmente preso piede: pochi creator, finora, hanno pubblicato Storie in modo regolare. Bisogna dunque insistere sulle alternative, come i post della scheda Community e gli Shorts:

“I post della community di YouTube sono un’ottima scelta se desideri condividere aggiornamenti leggeri, avviare conversazioni o promuovere i tuoi contenuti di YouTube al tuo pubblico. Tra i creator che usano sia i post che le Storie, i post in media attirano molti più commenti e Mi piace rispetto alle Storie. Di recente abbiamo esteso l’accesso ai post della scheda Community a milioni di creator ed abbiamo introdotto alcuni degli aspetti più popolari delle Storie nei post della Community, come strumenti di modifica avanzati e la possibilità per i post di scadere dopo 24 ore. I creator possono rafforzare le connessioni con il loro pubblico attraverso nuove funzionalità di coinvolgimento, tra cui sondaggi, quiz, filtri e adesivi.”

YouTube non è stata certo la prima a rimuovere le Storie: in pochi ricorderanno i Fleets, vale a dire i post effimeri su Twitter che sono poi spariti nel giro di un anno (ve n’eravate accorti?).