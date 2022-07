YouTube contro lo spam per proteggere utenti e creator

YouTube, la piattaforma streaming proprietà di Google, ha deciso di iniziare a contrastare in modo serio lo spam. Non che prima non lo avesse fatto, ma questa pratica ha visto un aumento nella sua diffusione proprio in questo periodo.

Solitamente le vittime sono due. Da una parte ci sono i creator i cui account vengono clonati o nei cui messaggi vengono inseriti contenuti spam. Dall’altra, invece, ci sono gli utenti i quali diventano le vittime dei contenuti pericolosi.

Per contrastare questa piaga e proteggere utenti e creator, YouTube ha deciso di introdurre 3 soluzioni efficaci. Si tratta di un buon inizio le cui armi aiuteranno sicuramente chi non vuole trovarsi vittima di chi sparge spam nel Web.

YouTube svela 3 contromisure per sconfiggere lo spam

YouTube ha rivelato 3 contromisure volte a combattere lo spam nella sua piattaforma. Si tratta di una piaga crescente che mette in pericolo sia i creator che gli utenti finali. Perciò la società ha deciso di mettere in campo alcuni accorgimenti:

sarà impedito ai creator di nascondere il conteggio degli utenti iscritti . In questo modo sarà più difficile per gli attori malevoli clonare gli account più famosi per diffondere pericolosi contenuti spam;

. In questo modo sarà più difficile per gli attori malevoli clonare gli account più famosi per diffondere pericolosi contenuti spam; i creator potranno aumentare il livello di rigore nella moderazione dei commenti aggiungendoli alla sezione “In attesa di revisione” per più tempo. In questi casi avranno a disposizione fino a 60 giorni per verificarli, controllarli e, nel caso, approvarli;

dei commenti aggiungendoli alla sezione “In attesa di revisione” per più tempo. In questi casi avranno a disposizione fino a 60 giorni per verificarli, controllarli e, nel caso, approvarli; il numero di caratteri speciali da inserire nel nome del canale sarà ridotto. Questa è sicuramente una delle contromisure più importanti perché gli attori malevoli spesso imitano gli YouTuber famosi modificando solo alcune lettere come ad esempio una A che può diventare Â.

