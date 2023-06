YouTube: Come creare delle playlist da smartphone o computer

YouTube è una piattaforma online per vedere contenuti video di ogni genere, utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo. Infatti, su YouTube è possibile trovare contenuti per tutti i gusti e le esigenze come musica, informazioni, intrattenimento, sport e molto altro ancora. Ci sono talmente tanti video che spesso si rischia di perdere i contenuti preferiti, per questo è importante organizzarli in una playlist. Creare delle playlist su YouTube, per tenere traccia dei video preferiti, già visti o da vedere, è semplice e veloce. Ecco allora come creare delle playlist, da smartphone o computer, in pochi semplici passi per poi gestirle in un click.

Cos’è una playlist e a cosa serve

Le playlist su YouTube permettono di tenere organizzati i video preferiti, ma cos’è una playlist? Una playlist è una raccolta di video che ogni utente crea a seconda delle proprie preferenze, organizzandola per tema, genere o altro. Inoltre, è possibile creare quante playlist si vogliono, dargli un nome, suddividerle a secondo del contenuto e aggiungere o rimuovere i video salvati all’interno.

Ogni volta che si crea una playlist su YouTube è possibile scegliere il livello di privacy. Nello specifico, si può creare una playlist pubblica, privata o non in elenco. Le differenze sono sostanziali ed è importante sapere la differenza, soprattutto per tutelare la privacy.

Questo perché la scelta ricade tra rendere i propri video preferiti visibile a tutti o solo a sé stessi. Per capire meglio la funzione della privacy delle playlist su YouTube, andiamo ad analizzare tutte e tre le opzioni:

Playlist privata: i contenuti video, scelti e salvati, in una playlist sono visibili solo ed esclusivamente al possessore dell’account, la playlist non è quindi visibile da altri utenti YouTube in nessun modo.

Playlist pubblica: la playlist e i video all’interno, salvati e scelti, sono visibili e ricercabili da chiunque.

Playlist non in elenco: la playlist è visibile solo da chi possiede il link.

È possibile visionare anche le proprie playlist comodamente dal proprio profilo, questo rende più veloce la visione dei video e delle diverse playlist create. Se si preme sul logo in alto a destra, e poi si procede selezionando “Il tuo canale” si raggiungerà la pagina nel quale si avrà in quadro completo delle proprie attività, tra cui la “Home” “Playlist” “Canali” “Informazioni”. Selezionando “Playlist” si potrà navigare attraverso le playlist create e i relativi video all’interno.

Le playlist permettono di avere i video preferiti sempre a portata di mano, ma anche navigare tra quelle pubbliche degli altri utenti. Inoltre, rendendo pubblica la propria playlist si condividono i propri gusti e le proprie preferenze con gli altri, condividendo così passioni e contenuti. Infine, trasformare la playlist in un metodo veloce per vedere solo i video che si preferiscono, in modo veloce e organizzato. Infatti, entrando nella playlist di YouTube si può selezionare la visione, “Riproduzione continua playlist” o “Riproduzione casuale playlist”.

Come creare una playlist da smartphone

Come anticipato poche righe fa, creare una playlist su YouTube è molto semplice, un’azione veloce e comoda che può essere effettuata ovunque e su qualsiasi dispositivo. Ma per adesso concentriamoci sulla creazione di playlist su smartphone.

Sul proprio smartphone YouTube è presente sia attraverso applicazione sia tramite web, infatti, sarà sufficiente scaricare dal proprio store l’applicazione o raggiungere il browser e digitare YouTube sul motore di ricerca.

Nel primo caso bisognerà scaricare l’applicazione YouTube, dallo store come Google Play per Android o App Store per iPhone. In sostanza, per scaricare l’applicazione, basterà cercare “YouTube” scaricare l’applicazione, aprire l’app e accedere con il proprio account. Nel secondo caso, basterà digitare sul browser “YouTube”, entrare nel sito e poi accedere. Finalmente siamo pronti, ecco come aggiungere un video nella playlist di YouTube da app su smartphone:

Aprire YouTube;

Selezionare un video;

Scorrere tra le funzioni sotto il nome utente del creator, si visualizzerà: “il numero dei mi piace” “condividi” “remix” “scarica” “salva”;

Selezionare “Salva”;

Selezionare la playlist dove aggiungere il video se esistente, o cliccare “Nuova playlist”;

Scegliere il nome e il tipo di pubblicazione tra “privata” “pubblica” “non in elenco”, nel caso di “Nuova playlist”;

Terminare con “Fine”.

I passaggi sono ripetibili ogni qualvolta si vuole aggiungere un video alle playlist. È possibile anche guardare o modificare le playlist, in qualsiasi momento andando nella scheda Libreria o Raccolta. Infatti, sarà sufficiente cliccare sulla playlist per cambiare il nome, la descrizione, la privacy, l’ordine dei video o eliminarli.

Per quanto riguarda la versione web su smartphone, i passaggi sono identici all’app, sia per la creazione delle playlist che per le sue modifiche.

Come creare una playlist da computer

YouTube è una piattaforma raggiungibile anche da PC, comoda per il lavoro e per lo studio, o semplicemente per il tempo libero. Anche da PC è possibile organizzare al meglio i propri video preferiti, ecco tutti i passaggi:

Aprire il browser;

Cercare YouTube;

Accedere con l’account su YouTube;

Selezionare e aprire un video da aggiungere alla playlist;

Selezionare la playlist dove aggiungere il video se esistente, o cliccare “Nuova playlist”;

Scegliere il nome e il tipo di pubblicazione tra “privata” “pubblica” “non in elenco”, nel caso di “Nuova playlist”;

Terminare con “Crea” per “Nuova Playlist”.

Per guardare i video aggiunti a una playlist, basterà attraverso il menu andare su raccolta per poi scorrere nella pagina fino a Playlist.