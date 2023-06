Come eliminare la cronologia di YouTube (Guida 2023)

YouTube è una delle piattaforme più utilizzate al mondo. Nata nel 2005, oggi è una vera e propria istituzione nel video sharing, con più di due miliardi di utenti ad utilizzarla ogni giorno per guardare video di ogni tipo, che siano trailer, clip musicali, divulgativi o di semplice intrattenimento.

Come molti di voi sapranno, tutte le informazioni di visione degli utenti vengono registrare in due diverse cronologie. Ma come è possibile eliminare la cronologia di YouTube? Sarà questo il focus della nostra guida, ma prima di analizzare tutti i passaggi nel dettaglio è necessario fare una premessa sulle tipologie di cronologia presenti sul “tubo”. Una è infatti la cronologia delle ricerche (riconoscibile dalla dicitura Hai cercato…), e tiene quindi traccia di quello che cerchiamo su YouTube; l’altra è la cronologia delle visualizzazioni (Hai guardato…), che salva invece le nostre visualizzazioni.

Come eliminare la cronologia di YouTube da PC e smartphone

Eliminare la cronologia di YouTube – o ancora meglio, le sue due cronologie – è un’operazione piuttosto semplice, ma che richiede di seguire alcuni passaggi specifici. Prima di tutto, è necessario accedere a YouTube, sia da cellulare che da PC, cliccare la voce Cronologia e subito dopo Gestisci tutta la cronologia. Nella pagina I tuoi dati di YouTube saranno presenti diverse opzioni per modificare le attività del nostro profilo, vale a dire:

Cancellare e gestire la cronologia delle visualizzazioni di YouTube;

Cancellare e gestire la cronologia delle ricerche di YouTube;

Scegliere un’opzione di eliminazione automatica per la cronologia e le visualizzazioni di YouTube.

Per andare quindi ad eliminare la cronologia di YouTube, dobbiamo:

Avviare YouTube da smartphone o computer;

Selezionare dal menu la voce I tuoi dati personali ;

; Scorrere fino a Cronologia delle visualizzazioni di YouTube ;

; Scrollare fino all’opzione Gestisci la Cronologia delle visualizzazioni di YouTube e scegliere Elimina ;

e scegliere ; Dal manu potremo selezionare le opzioni Elimina oggi , Elimina intervallo personalizzato o Elimina tutte le attività ;

, o ; Fatta la nostra scelta, pigiamo su OK ad Eliminazione completata.

Nel caso si proceda con la cancellazione della cronologia di YouTube per un intervallo personalizzato, la piattaforma di casa Google ci permetterà di selezionare un intervallo di date, fissando l’inizio e la fine.

Come eliminare solo alcuni video dalla cronologia YouTube

YouTube offre la possibilità di eliminare anche solo alcuni dei video che abbiamo visualizzato. Come prima, la procedura è la medesima sia su smartphone che su PC. Per procedere, seguiamo i passaggi più sotto:

Apriamo l’app di YouTube sul cellulare o tramite il browser web sul PC;

Pigiamo sull’icona Profilo nell’angolo in alto a destra dello schermo;

nell’angolo in alto a destra dello schermo; Selezioniamo l’opzione I tuoi dati su YouTube ;

; Ora scorriamo verso il basso per selezionare l’opzione Cronologia delle visualizzazioni di YouTube ;

; Scrolliamo verso il basso per trovare Gestisci cronologia ;

; Scrolliamo ancora per arrivare all’elenco dei video guardati;

Selezioniamo la X accanto ad ogni video per eliminare quelli che abbiamo intenzione di cancellare dalla cronologia.

In questo modo non saranno cancellati tutti i dati della cronologia, ma solo alcuni video specifici che non vogliamo far apparire nel registro di YouTube.

Eliminare automaticamente la cronologia di YouTube

Invece di andare ad eliminare manualmente la cronologia di YouTube con tutte le personalizzazioni del caso, alcuni potrebbero preferire fare tutto in automatico all’origine. Questo significa attivare l’eliminazione automatica, che va ad eliminare le ricerche e le visualizzazioni su YouTube ogni 3 mesi, 18 mesi o 36 mesi.

I passaggi per attivare l’eliminazione della cronologia YouTube in modo automatico sono i seguenti:

Avviamo YouTube da smartphone o browser su computer;

Selezioniamo l’opzione I tuoi dati su YouTube ;

; Scorriamo verso il basso per trovare la sezione Cronologia delle visualizzazioni di YouTube ;

; Andiamo ancora in basso e selezioniamo Gestisci cronologia ;

; Ora selezioniamo Eliminazione automatica e scegliamo tra le opzioni Elimina automaticamente l’attività che ha più di 36 mesi, 18 mesi o 3 mesi ;

e scegliamo tra le opzioni ; Premiamo Avanti e poi Conferma per confermare di voler eliminare automaticamente l’attività.

Come mettere in pausa la cronologia di YouTube su PC e smartphone

Un’altra strada percorribile è quella di mettere in pausa la cronologia di YouTube, in modo che i video guardati non vengano salvati. Ecco come fare su PC:

Avviamo YouTube;

Selezioniamo la voce Cronologia visibile nella colonna a sinistra dello schermo;

visibile nella colonna a sinistra dello schermo; Nel menu a destra scegliamo Sospendi cronologia visualizzazioni e confermiamo pigiando su Sospendi;

Se invece utilizziamo YouTube su cellulare, procediamo in questo modo:

Avviamo l’app di YouTube;

Selezioniamo l’opzione I tuoi dati su YouTube ;

; Scorriamo verso il basso fino a Cronologia delle ricerche di YouTube ;

; Scrolliamo fino all’opzione Gestisci cronologia di ricerche ;

; Selezioniamo La cronologia di YouTube viene salvata e scegliamo Disattiva e poi Sospendi per sospendere la cronologia di YouTube.

Google, in caso di sospensione della cronologia di YouTube, precisa che questa operazione potrebbe limitare o disattivare le esperienze più personalizzate su tutti i servizi Google. Ad esempio, dopo la sospensione dell’impostazione, non riceveremo consigli relativi a contenuti o creator in base ai video che guardiamo o cerchiamo.