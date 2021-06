Yeedi 2 Hybrid non è un semplice robot aspirapolvere, è un concentrato di tecnologia dotato di potentissimo motore e di un software che non sbaglia un colpo. Aspira e lava in modo eccellente. Perché te lo racconto? Semplice: il tuo primo vero alleato per le pulizie domestiche è in sconto di 90€ su Amazon e – considerando quanto già sia ottimo il prezzo – lo porti a casa a 209€.

Attento però, non è così semplice approfittare dello sconto. Se sei un vero cacciatore di offerte, allora saprai coglierla al volo. Devi: spuntare il coupon in pagina per ottenere i primi 60€ di sconto, mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “33OZTXE2”. Alla fine, il prezzo Amazon passerà da 299,99€ a 209,99€ e tu sarai una persona molto più felice, non appena scoprirai quello che può offrirti.

Yeedi 2 Hybrid: aspira e lava in modo eccellente e costa pochissimo

Un sistema eccezionale, che rende questo robot ben diverso dai modelli della concorrenza in questa fascia di prezzo. Innanzitutto, conta su un motore aspirante da 2500PA, che viene sfruttato al massimo grazie a un software avanzato. Infatti, non manca la navigazione con tecnologia SLAM, che permette al tuo gioiellino di mappare in modo preciso gli ambienti dove viene eseguita la pulizia memorizzando (ed evitando) ogni ostacolo senza alcun intoppo. Insieme ai sensori, la navigazione sarà sempre fluida e sicura. Inoltre, il robot è abbastanza “basso” da andare con estrema facilità sotto mobili e divani e sale senza problemi sui tappeti.

Perché l'”orientamento” è una caratteristica importante? Semplicissimo: ti eviterà di correre dietro al robot per evitare che rischi di rompersi contro un ostacolo o di rovinare qualche mobile. Insomma, sarà come se il tuo alleato avesse gli occhi e fosse in grado di evitare problemi: del resto, se le pulizie non sono autonome, a che serve un prodotto di questo tipo?

Con un serbatoio da 430 ml non sarai obbligato a togliere la polvere dopo ogni pulizia, potrai farlo con molta più calma, contando però su pulizie quotidiane! Anzi, non dovrai preoccuparti nemmeno se la tua abitazione è molto grande.

Infatti, come ben saprai, questo tipo di aspirapolvere funziona a batteria integrata, che si ricarica in automatico quando il robot arriva alla base. Bene, nel caso di Yeedi 2 Hybrid a disposizione avrai fino a 200 minuti di pulizia, prima di dover ricorrere alla ricarica! A renderlo possibile è un'enorme batteria da 5200 mAh. Tu devi solo scegliere fra le tre intensità di pulizia quale preferisci e lui farà il resto.

Insomma, un gioiello di robot aspirapolvere, super intelligente e che aspira alla perfezione. Il tutto, ora a un prezzo che – guardando la concorrenza – sembra impossibile ottenere.

Io però non ho ancora finito di raccontartelo perché Yeedi 2 Hybrid è in grado di lavare i pavimenti. Hai letto bene! Ha un serbatoio dell'acqua motorizzato che si occuperà in modo efficace anche di quello!

E lascia che ti aiuti a scoprire la sua parte smart. Non è mica un robot qualsiasi: lo colleghi al WiFi di casa e ne gestisci ogni aspetto attraverso l'applicazione per Android e iOS: programmi la pulizia, crei le mappe e organizzi gli ostacoli virtuali (ovvero i punti dove non vuoi che il robot vada). Infine, puoi configurarlo anche con Amazon Alexa e Google Assistant per poter gestire il tuo dispositivo con la voce.

Ora che conosci in ogni dettaglio questo eccezionale robot aspirapolvere ed hai capito che punta alla sostanza, sei ben conscio che l'unico modo per fare un affare eccellente è approfittare oggi del prezzo Amazon Prime Day. Come? Così:

spunta il coupon in pagina sull'inserzione Amazon ;

; metti il prodotto nel carrello;

prima di pagare, inserisci il codice sconto “33OZTXE2”.

Le spedizioni? Rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, ma attenzione: i coupon a disposizione sono assolutamente limitati.

