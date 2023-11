Yankee Candle da 19€ a 21€ su Amazon: lo sconto SHOCK sta per scadere

Bellissime, profumatissime e super premium. Ci sono solo poche ore ancora per portare a casa una spettacolare Yankee Candle in giara grande a prezzo scontatissimo. Le trovi su Amazon, ma le promozioni stanno per terminare. Spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Le offerte selezionate di Telefonino.net sono anche su WhatsApp! Iscriviti gratuitamente al nostro canale (il tuo numero di telefono non sarà visibile) e scopri in tempo reale le occasioni più interessanti del giorno!

Profumo di Natale a 19,99€.

Amore d’inverno a 19,99€.

Biscotto di Natale a 19,99€.

Rose appena tagliate a 20,99€.

Latte di cocco a 20,99€.

Noce di cocco nera a 21,99€.

Sabbie rosa a 21,99€.

Ciliegia nera a 21,99€.

Un posto calmo e tranquillo a 21,99€.

Fiore di ciliegio a 21,99€.

Vaniglia a 21,99€.

Lavanda e limone a 21,99€.

Clean Cotton a 21,99€.

Gelsomino notturno a 21,99€.

Legno marino a 21,99€.

Lasciati travolgere dalle fragranze delle Yankee Candle, ma non dimenticare di risparmiare: sarebbe un vero peccato non approfittare delle promo Amazon del momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.