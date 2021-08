La xTE TIM Cross L è una promozione dell'omonimo operatore dedicata a chi ha già un contratto di rete fissa.

xTE TIM Cross L: i dettagli

xTE TIM Cross L offre un bundle di minuti illimitati verso tutti gli operatori sia fissi che mobili in Italia, SMS senza limiti verso tutti e 50 Giga di internet in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Tutto questo a soli 9,99 euro mensili.

Inclusi nel canone mensile troviamo i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM, entrambi senza costi aggiuntivi.

La promozione, per ora dedicata ad alcuni clienti che hanno già internet a casa, è attivabile fino al 30 Settembre 2021 solo da chi intende cambiare operatore o attivare una nuova utenza. L'offerta in questione prevede l'addebito mensile su credito residuo, anche se con la Ricarica Automatica è possibile automatizzare il rinnovo tramite carta di credito o conto corrente.

Come tutte le tariffe, anche questa è compatibile con TIM Unica che offre Giga Illimitati gratuiti ogni mese grazie alla linea fissa.

Costi ed altro

L'offerta telefonica è attivabile solo nei negozi TIM fino al 3o Settembre 2021. Inoltre, il canone mensile in caso di recesso della linea fissa ammonterà a 14,99 euro al mese.

