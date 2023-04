Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500: phon PAZZESCO al 29% in MENO

Hai deciso di cambiare il tuo phon ma non sei sicura quale sia la scelta migliore? Allora oggi provo ad aiutarti segnalandoti questa offerta incredibile che trovi solo su Amazon. Metti subito nel tuo carrello Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro.

Un ritorno al minimo storico dunque, e grazie a questo sconto del 29% puoi risparmiare ben 20 euro sul totale. Soprattutto ti porti a casa un asciugacapelli eccezionale con trattamento gli ioni, beccuccio magnetico e controllo della temperatura intelligente.

Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 è da prendere subito

Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 è dotato di una tecnologia a doppio ione d’acqua che ti permette, non solo di asciugare i capelli, ma di prendertene anche cura. Grazie a questo sistema innovativo i tuoi capelli manterranno una naturale idratazione riducendo l’effetto crespo e le doppie punte. Allo stesso tempo saranno lucenti e molto più resistenti.

Il motore fa girare sette pale ad alta velocità che arrivano a 20.000 g/min. Questo garantisce una velocità di asciugatura eccezionale. Inoltre possiede una modalità intelligente con un sensore termico che in grado di rilevare con precisione la fuoriuscita dell’aria impedendo quindi di danneggiare i capelli. Il corpo è in metallo e il beccuccio lo puoi agganciare sganciare facilmente in modo veloce perché è magnetico.

Se vuoi il meglio a un ottimo prezzo non devi assolutamente farti scappare questa occasione. Vai subito su Amazon quindi e acquista il tuo Xiaomi Water Ionic Hair Dryer H500 a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.