Xiaomi Watch S1: cosa sappiamo sul nuovo wearable

Xiaomi Watch S1 è un nuovo smartwatch del colosso cinese che in tutta probabilità verrà lanciato nel corso dei prossimi mesi in molti mercati internazionali, tra cui l'Europa. Le informazioni, rilasciate dall'affidabile leaker Mukul Sharma, indicano che Xiaomi ha intenzione di espandere la dimensione del portfolio wearable con un device probabilmente molto economico ma con caratteristiche e specifiche tecniche molto allettanti.

Xiaomi Watch S1 è un nuovo wearable economico in arrivo il prossimo Q1 2022

Dalle poche informazioni condivise da Sharma, sappiamo che lo smartwatch verrà presentato durante il Q1 2022 nei seguenti mercati: Europa, Malesia, Indonesia e Singapore – sembra che ci sia la possibilità che il device arrivi anche in India ma al momento non ci sono abbastanza indizi a favore di questa tesi. Purtroppo, come dicevamo, non sono disponibili indiscrezioni sulla probabile scheda tecniche né sul design: prendendo in considerazione quanto fatto finora dal colosso cinese, è probabile che Xiaomi Watch S1 monterà un pannello touch a colori circolari con una cassa circolare – è ancora da vedere se disporrà del supporto a Wear OS 3 di Google o se monterà un OS proprietario.

Le prossime settimane saranno estremamente movimentate per l'azienda: fra qualche settimana Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X verranno presentati con lo Snapdragon 8 Gen 1.