Watch S: Xiaomi è pronto a lanciare un nuovo smartwatch?

Un inedito brevetto svela Xiaomi Watch S. Xiaomi non solo è un'azienda di altissimo livello nel settore mobile – nel Q3 2021 si è posizionata al terzo posto subito dopo Apple -, ma è un avversario temibile anche nel mondo dei wearable con una serie di prodotti di assoluto successo tra smartwatch e smartband – difficile, se non impossibile, non considerare l'incredibile valore della serie Mi Band del colosso cinese.

Il brevetto sul wearable potrebbe indicare che l'azienda sarebbe in procinto di annunciare un nuovo smartwatch da un momento all'altro.

Spunta fuori un brevetto su Xiaomi Watch S

Infatti, lo scorso 18 novembre, la compagnia aveva registrato il marchio Xiaomi Watch S in un brevetto depositato presso l'ente peruviano per le proprietà intellettuali, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intellectual. Sebbene all'interno della documentazione si faccia unicamente riferimento al nome del prodotto, è piuttosto lecito aspettarsi un dispositivo potenzialmente legato al mondo dello sport – il suffisso “S” potrebbe indicare una particolare attenzione allo sport – magari accompagnato da una serie di sensori utili a chi vuole mantenersi in forma.

Non è ancora chiaro che tipo di design Xiaomi abbia scelto per il dispositivo wearable, ma non ci stupiremo se sarà accompagnato da una cassa circolare, almeno due tasti fisici laterali e un cinturino in silicone. Per quanto riguarda il sistema operativo è improbabile l'implementazione di Wear OS di Google; è verosimile aspettarsi invece un OS proprietario pensato per gestire i sensori e le numerose attività sportive supportate.