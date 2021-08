Con i ventilatori Xiaomi il caldo torrido lo combatti in modo smart. Non scendere a compromessi fra design, potenza e prezzo: perché farlo se puoi risparmiare fino al 53% grazie a Gshopper e portare a casa questi gioiellini al prezzo di un prodotto economico?

Entrambi i modelli godono anche di spedizioni rapide e gratis, da magazzino europeo. Arrivano a casa tua in pochissimi e godi di refrigerio immediato, mantenendo bassa la bolletta.

Xiaomi: eccellenti ventilatori in gran sconto

Il Mijia Mi 2 Lite SMart Fan è il primo dei due che voglio raccontarti. Un prodotto il cui design non passa certo inosservato. Super elegante, è pensato per adeguarsi a qualsiasi arredamento, impreziosendolo.

Con 7 pale rotanti e 3 velocità a disposizione, puoi godere di un flusso di aria che arriva fino a 16 metri. Inoltre, puoi regolare l'altezza dell'asta, così da avere il movimento dove preferisci e non solo: puoi scegliere se tenerlo fisso o impostare la rotazione continua, in modo da spostare la correntezze in modo uniforme in tutta la stanza. Lascialo acceso anche mentre dormi: l'esclusiva modalità notte lo renderà super silenzioso.

Mijia Mi 2 Lite SMart Fan

Come anticipato, si tratta di un prodotto smart e questo ha non pochi vantaggi: puoi gestirne ogni aspetto attraverso l'applicazione per smartphone (Android e iOS) configurando al meglio il tuo gioiellino e controllandolo a distanza. Naturalmente, ci sono anche i pulsanti integrati nel corpo del prodotto, così da permetterti il massimo controllo con un semplice tocco.

Questo eccellente dispositivo ha un prezzo di 79,99€ ma ora hai l'occasione di prenderlo a 49,99€. Come? Mettilo subito nel carrello e prima di pagare inserisci il codice “239D9FD05D”. Spedizioni rapide e gratis da magazzino europeo.

Vuoi ancora di più? Oltre alla potenza, alla parte smart e al design, vuoi – ad esempio – che ci sia una potente batteria integrata ricaricabile? Con il modello di ventilatore Xiaomi Mi Smart Standing Fan Pro puoi. Lo usi letteralmente ovunque, senza vincolo dei cavi, per un sacco di ore di fila. Paradossalmente, lo puoi piazzare anche in giardino, mentre bevi un caffè.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan Pro

Quando è necessario, c'è la sua basetta di ricarica apposita, che ti permetterà di riaverlo bello carico in pochissimo tempo. Ovviamente, anche lui è super potente e dotato di connessione WiFi per il controllo da remoto, attraverso l'applicazione per smartphone Android e iOS.

Il suo prezzo è di 149,99€, ma ora lo prendi a 69€. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “BBA0F1CC8E”. Spedizioni rapide e gratis dall'Italia: lo ricevi in pochissimo.

Hai visto che offerte eccellenti? C'è solo un problemino: devi completare l'ordine molto rapidamente, i coupon attivabili che abbiamo ottenuto sono pochissimi.

