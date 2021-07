Ogni tanto su Amazon succedono cose strane, tipo che un prodotto come l'eccezionale tagliaunghie di Xiaomi compaia senza che ne venga specificato il brand. Basta guardare le foto per riconoscerlo e poco imposto se non viene menzionato il marchio, è sufficiente guardare le immagini per riconoscere il prodotto.

La cosa interessante è che questo gioiellino adesso questo gioiellino lo prendi con il 60% di sconto: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “WM97BHCN”. Le spedizioni sono anche assolutamente gratis, sebbene non siano rapide.

Xiaomi: eccezionale tagliaunghie in gran sconto

Cosa lo rende così interessante? È stato realizzato interamente in acciaio e questo significa che non romperà al secondo utilizzo, oltre ad essere molto sicuro. Taglia le unghie con estrema semplicità e non solo, questo gioiellino integra anche una limetta per rifinirle.

Quando non serve, puoi riporre il dispositivo nella sua custodia che riceverai in dotazione. Più igienico e più sicuro. Insomma, questo tagliaunghie di Xiaomi è un vero e proprio sfizio di altissima qualità, che ora ti togli risparmiando il 60% sul prezzo di acquisto.

Come fare? Metti subito il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “WM97BHCN”. Le spedizioni, come anticipato, sono assolutamente gratis, seppur non rapide.

