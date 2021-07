Xiaomi ha appena brevettato una nuova tecnologia di ricarica wireless veloce per smartphone pieghevoli . Di fatto, negli ultimi anni, tale funzionalità ha ricevuto diversi progressi grazie alle innovazioni tecnologiche. Questi miglioramenti hanno anche reso la ricarica wireless più veloce e sempre più importante sul mercato; non di meno, l'OEM cinese sta lavorando per rendere questa funzionalità più invasiva e comoda, specialmente per i dispositivi aventi pannelli pieghevoli.

Xiaomi vuole investire sulle tecnologie per foldable

Il gigante della tecnologia cinese ha depositato un brevetto intitolato “Metodo e dispositivo di ricarica wireless, apparecchiature elettroniche a schermo pieghevole, supporti di memorizzazione” l'8 gennaio 2020. Ora, questo patent è stato concesso, con il numero di pubblicazione CN113098152A ed è stato individuato sul CNIPA.

Sebbene questo non riveli alcuna specifica relativa alla tecnologia di ricarica rapida e non contenga le immagini di un particolare dispositivo, descrive come funzionerebbe una tecnologia di ricarica rapida su un telefono foldable.

È interessante notare che il pieghevole supporterà la ricarica wireless da entrambe le metà del pannello posteriore. Quindi, indipendentemente dal fatto che sia piegato o su quale lato lo si posizioni, il terminale godrà comunque della fast charge wireless anche se solo una metà è in contatto con il pad di ricarica.

In altre parole, il gadget potrà essere caricato quando è chiuso o quando ha il pannello interamente aperto; questo renderà il tutto più comodo per gli utenti.

Inoltre, il patent afferma che il prodotto per la ricarica wireless avvierà prima una comunicazione stretta di mano con il telefono pieghevole al fine di ottenere il tipo di ricarica supportato. Questo potrebbe consentire al caricabatterie wireless di essere più efficiente e ridurre il tempo di ricarica del dispositivo.

Tenete presente che questo è ancora solo un documento ufficiale e non abbiamo modo di confermare se Xiaomi stia effettivamente lavorando su tale tecnologia o se stia solo coprendo tutte le basi. Vi terremo aggiornati.

