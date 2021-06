Questa torcia di Xiaomi NexTool la apprezzi, la adori, solo se la conosci e riconosci. Già, perché il colosso cinese ha una miriade di brand parte dell'ecosistema e questo gli permette di realizzare prodotti impressionanti a prezzo bassissimo. Purtroppo però devi saperli riconoscere per fare affari senza paragoni.

Proprio questo è il caso di questo gioiellino, che se fosse di una qualsiasi altra marca, altro che 25€ in sconto su Amazon: costerebbe molto di più! Approfitti anche di spedizioni rapide e gratis, non si potrebbe chiedere di meglio.

Xiaomi: una torcia assurda, un prezzo minuscolo

Si, potrebbe essere perfetta per quando partirai in vacanza, ma io – un prodotto versatile come questo – lo terrei sempre con me. Se serve illuminare a giorno, stai pure certo che puoi contare su di lui. Perché? Beh, considera che intanto conta su due lampade differenti, su un'enorme batteria integrata ricaricabile e su un magnete sul fianco. Proprio quest'ultimo ti sorprenderà: blocchi la torcia e diventa una lampada fissa: una genialata!

Quanto alle fonti luminose, come anticipato, ne hai due a disposizione. Una con funzione di “zoom”, che illumina fino a 240 metri di distanza e una che invece si occupa delle distanza più corte, ma illumina con raggio più ampio.

Eccole in dettaglio, con relative autonomie energetiche:

Torcia Zoomable

Alta luminosità: 1000lm, batteria 2,5 ore, distanza luce 240 metri ;

; Media luminosità: 180LM, batteria 6 ore, distanza luce 100 metri;

Bassa luminosità: 40lm, batteria 24 ore, distanza luce 40 metri.

Lampada laterale

Alta luminosità: 200 lumen, durata batteria 4 ore, distanza luce 15 metri;

Bassa luminosità 20 lumen, durata batteria 48 ore, distanza luce 5 metri;

Luce rossa sempre accesa: 6 lumen, batteria 24 ore;

Rosso e bianco lampeggiante: durata batteria 90 ore.

Oltre a tutto questo, non dimenticare la costruzione: solo materiali eccellenti e chip di prima qualità. Insomma, la torcia perfetta ed economica esiste e te la offre Xiaomi Nextool. Ora la porti a casa da Amazon a 25€ circa con spedizioni rapide e gratis. Non perdere l'occasione del giorno e ricorda: tutte le altre le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

