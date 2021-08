Una bomba di aspirapolvere senza fili, parte dell'ecosistema di Xiaomi, che ora prendi in sconto su Amazon a prezzo assurdo. Dotato di display, diverse funzionalità e con una batteria che ti garantisce fino a 48 minuti di utilizzo: un prodotto eccezionale.

Spunta il coupon in pagina e portalo a casa a 91,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Sii velocissimo: pochissimi coupon attivabili.

Xiaomi: eccellente aspirapolvere senza fili in gran sconto

Bellissimo sotto il profilo estetico, questo gioiellino ha un design impreziosito da un display – alloggiato sulla parte alta – che ti consente di tenere sotto controllo ogni aspetto dell'espirazione.

Il potente motore brushless è pensato per garantirti un'aspirazione eccellente: peli, polvere, capelli e sporcizia non saranno più un problema. Puoi pulire rapidamente il pavimento, ma non solo: grazie ai diversi accessori in dotazione, puoi anche arrivare praticamente in ogni angolo della casa e ripulire diverse superfici.

Usalo fino a 48 minuti di seguito prima di dover ricorrere alla ricarica, che puoi eseguire mettendo il tuo nuovo aspirapolvere senza fili Xiaomi Trouver Solo 10 sull'apposita base. Non perdere l'occasione del momento e completa adesso il tuo ordine per ottenere il massimo dello sconto: spunta subito il coupon in pagina e portalo a casa ad appena 91€ circa con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Ti è piaciuta questa super chicca? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home