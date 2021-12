Xiaomi TV Stick 4K: nuovo hardware, Android TV e molto altro

Xiaomi TV Stick 4K fa il suo ingresso sul mercato internazionale in queste ore, dopo essere apparsa sul sito ufficiale che ne preannuncia il suo arrivo anche nel nostro Paese nel prossimo futuro. Il dispositivo, del tutto simile alla prima generazione, si presenta come una chiavetta USB da collegare alla TV per trasformarla in una smart TV a 360°.

Xiaomi TV Stick 4K si prepara al debutto in Italia

Rispetto il modello precedente la versione aggiornata ha dalla sua una grande novità: il supporto alla risoluzione 4K e ovviamente un hardware decisamente più prestante e al passo coi tempi. Resta, ovviamente, la porta HDMI per collegare la stick alla televisione, la porta micro USB per la ricarica ma arriva un nuovo processore Amlogic S905Y4 con quattro core Cortex-A35, GPU Mali-G31 MP2, 2 GB di memoria RAM, Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 5.0.

Immancabile il supporto ad Android TV, l'integrazione con Google Assistant e l'accesso ai più importanti servizi di streaming video – Netflix, YouTube e Amazon Prime Video – direttamente dai tasti rapidi sul telecomando. Parlando dei codec video Xiaomi TV Stick 4K supporta l'HDR10+, HLG, Dolby Vision, AV1, H.265, H.264 mentre per l'audio troviamo i codec DTS HD e Dolby Atmos.

Restiamo in attesa di scoprire il prezzo finale del dispositivo non appena farà il suo debutto in Italia; a naso presumiamo che potrebbe costare attorno i 50 euro.

Quali sono le alternative sul mercato?

Se siete alla ricerca di un prodotto simile, sappiate che l'ottima Amazon Fire TV Stick 4K Max è disponibile su Amazon con il 26% di sconto!