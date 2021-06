Xiaomi ha una soluzione economica per tutto, anche per il Wi-Fi di casa tua, che è insopportabilmente lento. Non solo, adesso questa bella soluzione è anche in offerta a prezzo veramente imbarazzante su Amazon: 12,66€ con spedizioni rapide e gratis. Cos'è? Si tratta del celeberrimo extender Pro: li installi e la rete ha un ottimo ponte per mantenersi potente in ogni angolo di casa!

Xiaomi: Wi-Fi di casa potente, investimento minimo

Bello, che più di design non si può: migliori la rete senza fili e rendi subito l'ambiente di casa più smart. Questo dispositivo gode di una doppia potente antenna, che capta il segnale WiFi e gli permette di “rimbalzare” comodamente. In questo modo, il segnale stesso guadagna di nuovo potenza ed arriva a te senza grosse perdite, anche se sei lontano dal router.

Un sistema facilissimo, in fondo, che però deve essere basato su componenti di qualità per poter offrire risultati davvero validi. E, quanto a qualità, Xiaomi non tradisce anzi: aggiunge anche prezzi super competitivi.

Questo dispositivo è facilissimo da installare e configurare: nemmeno a precisarlo, puoi fare tutto da solo. Lo inserisci nella presa elettrica, installi l'applicazione e ti lasci guidare: pochi step ed è tutto pronto. Quando ci saranno aggiornamenti software, questo gioiellino farà tutto in automatico.

E se la casa è molto grande? Proprio questo è il bello: con il prezzo assurdo di oggi, puoi permetterti di prenderne anche un paio (o anche tre) da disseminare su più piani o in più angoli della casa. In genere, uno è sufficiente, ma molto dipende dal numero di piani e dal quantitativo di muri in casa.

Per accaparrarti subito l'eccezionale strumento per amplificare la copertura Wi-Fi di Xiaomi, devi semplicemente completare l'acquisto su Amazon al prezzo offerta di 12,66€. Le spedizioni sono rapide sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Attento però: solitamente queste offerte sono limitate nel tempo. Volevi conoscere prima quest'offerta? Sappi che le migliori le trovi in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

