Xiaomi: termoigrometro smart PREMIUM con display e-ink a 19€, FOLLIA totale

Questo impressionante termoigrometro smart di Xiaomi si distingue dalla massa. Infatti, si tratta di un prodotto super premium, com’è facile evincere dalla presenza di display e-ink. Una peculiarità che gli permette di avere un’autonomia energetica lunghissima, ma – soprattutto – una visibilità dei dati pazzesca. Temperatura e umidità sempre sotto controllo direttamente sullo schermo e non solo: puoi collegarlo in Bluetooth allo smartphone e leggere i dati da app!

Complici le golose occasioni delle offerte Amazon di Primavera, puoi fare un affare spettacolare e portare a casa questo gioiellino a 19,99€ appena: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un prodotto di design, elegante e pensato per essere un valido complemento d’arredo, oltre che uno strumento fondamentale per tenere sotto controllo temperatura e umidità ambientali con estrema precisione. Infatti, i sensori all’interno garantiscono rilevazioni precise, che permettono ai dati sullo schermo di essere aggiornati in tempo reale.

Oltre a temperatura e umidità, puoi tenere d’occhio anche l’orario e persino – tramite una simpatica faccina – il livello di comfort ambientale. L’oggetto perfetto da tenere sulla scrivania, sul comodino o su un mobile in salotto. Non perdere l’occasione di accaparrartelo a 19,99€ appena. A questo prezzo, questo spettacolare termoigrometro smart di Xiaomi è un vero e proprio affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

