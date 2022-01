Xiaomi: tablet da scrittura 13" a 26€ su Amazon, uno SPETTACOLO

Un prodotto unico nel suo genere perché pensato per essere premium. Si tratta del tablet da scrittura di Xiaomi, dotato di pannello da ben 13,5″ ad alta visibilità. Arriva con pennino specifico in omaggio ed è l'ideale per scrivere, disegnare, prendere appunti al volo e – soprattutto – non sprecare carta. Con le promozioni Amazon del momento, fai un ottimo affare e lo porti a casa a 26€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: tablet da scrittura 13″ a prezzo pazzesco

Materiali di alta qualità, perché di un prodotto di alto livello si tratta. Un dispositivo realizzato per permetterti di ridurre lo spreco di carta al massimo, consentendoti di avere sempre una superficie dove prendere appunti, ma anche disegnare, creare grafici e non solo.

Quando finisci, basta premere un pulsante e ricominciare. Se serve conservare quello che hai creato, nessun problema. Infatti, la superficie del display si presta perfettamente per consentirti di digitalizzare gli appunti. Basta prendere lo smartphone, aprire la fotocamera e scattare una foto. Con una qualsiasi applicazione di scansione gratuita, puoi trasformare le immagini e dargli un vero e proprio appeal di foglio scansionato.

Nonostante l'ampia superficie dello schermo, questo gioiellino è super leggero e sottile. Inoltre, quando non è in uso, il pennino può essere agganciato al dispositivo tramite supporto magnetico. In questo modo, puoi infilarlo nello zaino e portarlo sempre con te, senza alcun problema.

Insomma, il tablet da scrittura di Xiaomi è un vero e proprio spettacolo e – a questo prezzo – è un autentico regalo. Non perdere l'occasione di portarlo a casa a gran prezzo da Amazon: completa rapidamente l'ordine per averlo a 26€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.