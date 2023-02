Xiaomi T700: spazzolino elettrico con display smart in SCONTO del 38%

Prima che sia tardi ti voglio dire subito che la disponibilità per questo articolo è veramente bassa. Per cui non perdere tempo, vai su Amazon e metti subito nel tuo carrello lo spazzolino elettrico sonico Xiaomi T700 a soli 79,99 euro, invece che 129,99 euro.

Come potrai immaginare si tratta di un minimo storico per cui la velocità farà una grande differenza. Questo spazzolino elettrico riesce a pulire i denti in modo profondo senza danneggiare le gengive. In poco tempo riuscirai a vedere la differenza rispetto a uno spazzolino tradizionale. E poi ha un bellissimo display smart che ti dà diverse informazioni utili.

Xiaomi T700: un vero affare, mai più senza

Lo spazzolino Xiaomi T700 è dotato di un motore sonico che vibra ad alta frequenza e quindi rimuove efficacemente la placca, il tartaro e le macchie superficiali. Ha delle setole morbide che arrivano in ogni angolo ma non irritano le gengive. Il risultato sarà denti bianchi e gengive sane senza chissà quale sforzo.

Possiede un sensore di pressione che si accende, facendo lampeggiare una spia rossa, per indicarti di usare meno forza. Questo aiuta a prevenire le irritazioni e il sanguinamento delle gengive. Poi, grazie al LED smart puoi visualizzare direttamente sul manico dello spazzolino, la modalità di spazzolamento, la velocità, le volte che lo hai usato e la batteria residua. Inoltre tramite l’app dedicata avrai anche la possibilità d’impostare la velocità e la durata di spazzolamento come preferisci. La mega batteria di cui è dotato ti consente di usarlo per 24 giorni con una sola ricarica.

Fai presto perché l’offerta è davvero limitatissima. Vai subito su Amazon e acquista il tuo spazzolino elettrico sonico Xiaomi T700 a soli 79,99 euro, invece che 129,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.