Una deliziosa sveglia di Xiaomi Cleargrass, all’apparenza retrò, ma dal cuore tutto smart. Ora su Amazon la porti a casa a 20€ soltanto con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

Gli sconti più golosi, le offerte più interessanti e i codici sconto nascosti: li trovi tutti sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net, iscriviti subito!

Xiaomi: ottima sveglia smart in gran sconto

Bellissima esteticamente, il suo stile retrò la rende perfetta da tenere sul comodino. Sul suo display, con ottima visibilità, potrai leggere anche la temperatura ambientale e il grado di umidità, oltre all’orario.

La cosa più bella però è che puoi collegarla in Bluetooth allo smartphone e – tramite applicazione – gestire le sveglie. Non dovrai perderti con strane combinazioni di pulsanti.

Un bel regalo da fare o da farti, che adesso porti a casa in super sconto grazie ad Amazon. Per avere subito la sveglia smart di Xiaomi a 20€ circa, devi ricordarti di spuntare il coupon in pagina per ottenere subito il miglior prezzo. Puoi accedere alla promozione cliccando sul pulsante sottostante.

Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home