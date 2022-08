Xiaomi, sterilizza e ricarica lo smartphone: GENIALATA a 12€

Da Xiaomi, il gadget geniale del giorno. Un praticissimo dispositivo perfetto per sterilizzare a fondo smartphone e altri oggetti, ma non solo. Infatti, è possibile utilizzarlo anche per la ricarica wireless dei tuoi device: basta appoggiarli sulla parte alta e partirà in automatico. Con le promozioni Amazon del momento, puoi portarlo a casa a prezzo minuscolo, bastano 12€ circa appena: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: sterilizzatore UVC e sistema di ricarica, da provare

Un prodotto compatto e bellissimo a livello estetico. Super semplice da usare, basta aprire il coperchio e inserire il dispositivo all’interno. Dopo una manciata di minuti, sarà pronto e sanificato. Che si tratti di smartphone, auricolari, chiavi o altri oggetti, nessun problema. La santificazione è possibile grazie all’azione invisibile, ma super efficace, dei raggi UVC.

Se desideri sfruttare il sistema di ricarica wireless, devi semplicemente appoggiare il dispositivo da ricaricare sulla parte del gadget: partirà in automatico. Insomma, un prodotto due in uno perfetto da avere sulla scrivania o comunque sempre a disposizione. In pochi minuti sterilizzi oppure effettui una ricarica dello del tuo smartphone e di altri dispositivi.

Non perdere l’occasione di portare a casa questo dispositivo spendendo pochissimo su Amazon adesso: completa l’ordine al volo per averlo a 12€ circa appena, godi anche di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, disponibilità in promo limitata.

