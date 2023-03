Xiaomi starebbe lavorando ad un nuovo smartwatch con Wear OS 3

Negli ultimi anni, Xiaomi si è affermata come una delle principali aziende produttrici di dispositivi indossabili (e non solo), riuscendo ad offrire ai consumatori una vasta gamma di opzioni per ogni tipo di budget.

Dopo l’enorme successo di Xiaomi Mi Band 7 e del Watch S1, l’azienda starebbe ora lavorando al lancio di un nuovo smartwatch che verrebbe equipaggiato con il sistema operativo Wear OS 3 di Google.

A fornirci maggiori anticipazioni in tal senso è un report che, proprio in questi giorni, è stato pubblicato dai colleghi del sito 9to5Google.

Smartwatch Xiaomi con Wear OS 3 in arrivo?

Questo sarebbe un importante passo avanti per Xiaomi, che si preparerebbe così ad offrire ai propri clienti una maggiore accessibilità ai servizi di Google, precedentemente limitati dalla decisione di utilizzare un sistema operativo proprietario. Con l’eventuale arrivo del nuovo smartwatch Xiaomi, il pubblico avrebbe a disposizione un prodotto di alta qualità che andrebbe a combinare design elegante e funzionalità avanzate per la salute e il fitness.

Insomma, si tratterebbe di un’ottima notizia per i fan di Xiaomi. Anche se l’azienda, finora, è sempre stata in grado di offrire una gamma di validi apparecchi, l’inclusione dei Google Play Services con Wear OS porterebbe con sé notevoli vantaggi. Tuttavia, ci sarebbero alcune incognite in termini di durata della batteria, che potrebbe rappresentare la vera sfida per Xiaomi e sarebbe il punto su cui, certamente, converrebbe insistere con maggiore convinzione.

Restiamo in attesa di nuove informazioni relative a questo interessante smartwatch che, secondo la presunta tabella di marcia, dovrebbe giungere sul mercato entro quest’anno. Fino ad allora, nel caso fossi interessata/o all’acquisto imminente di uno smartwatch realizzato dal produttore, ti ricordiamo che Xiaomi Smart Band 7 è ora disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di soli 44 euro, grazie ad un vantaggioso sconto del 27%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.