Samsung Galaxy Watch 6: ci saranno nuove e più potenti batterie

In pochissimi giorni sono emerse un bel po’ di indiscrezioni che hanno per protagonisti i futuri esponenti della gamma Samsung Galaxy Watch 6: il quadro comincia finalmente a delinearsi.

Nello specifico, le batterie a bordo dei Galaxy Watch 6 saranno più generose di quelle installate sugli attuali Galaxy Watch 5. Questo è emerso dalle certificazioni individuate direttamente in Corea del Sud.

Ultime anticipazioni su Samsung Galaxy Watch 6

Come già sapete, sono trapelati interessanti rumor circa un design rinnovato per Samsung Galaxy Watch 6 che indicano la presenza di un vetro curvo. Ulteriori dettagli, per il momento, mancano. Tuttavia, ora sappiamo qualcosa in più su un altro importante componente: la batteria. In Corea del Sud, infatti, Samsung ha già certificato le batterie dei due modelli base con i numeri di modello SM-R93x e SM-R94x. Il primo è il modello da 40 mm, la cui batteria è registrata con il codice prodotto EB-BR935ABY ed è visibile in questa foto:

Anche se la nitidezza dell’immagine lascia parecchio a desiderare, si può notare che questa batteria ha una capacità “commerciale” di 300 mAh: la capacità nominale, invece, è di 295 mAh. Nella versione da 40 mm del Watch 5, i suddetti valori ammontano rispettivamente a 284 e 276 mAh. La seconda batteria è destinata alla versione da 44 mm del Samsung Galaxy Watch 6 ed è indicata con il codice prodotto EB-BR945ABY. Anche questa appare in una foto di qualità mediocre:

Nello scatto osserviamo una batteria da 425 mAh, con capacità reale che sembrerebbe essere pari a 412 mAh (nessuna certezza, considerando la bassa risoluzione dell’immagine). Il Galaxy Watch 5 corrispondente vanta invece una capacità di 410 mAh, con capacità nominale di 397 mAh. Entrambi i futuri modelli di Samsung Galaxy Watch 6 avranno quindi una batteria leggermente più grande rispetto ai loro predecessori.

In attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti

