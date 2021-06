Secondo quanto si apprende in rete, sembra che Xiaomi stia testando una nuova funzionalità denominata “MIUI Battery Health Indicator” su alcuni modelli di dispositivi.

Xiaomi: tutti potranno monitorare le batterie dei device

La maggior parte delle batterie per telefoni sono celle agli ioni di litio che si deteriorano nel tempo e che portano ad un calo delle prestazioni della batteria. L'azienda riconosce il desiderio dei fan di ottenere una funzionalità che li aiuti a monitorare lo stato della batteria dei loro smartphone, ed è per questo che sta studiando un modo per implementare l'indicatore di stato della batteria MIUI nel software dei suoi prodotti.

Il colosso tecnologico cinese ha iniziato a implementare l'indicatore di stato della batteria MIUI su alcuni dei suoi device. La funzionalità è stata implementata per la prima volta sul Redmi Note 10. In questo momento, l'azienda sta testando questa nuova funzionalità su più modelli come: Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 10 Extreme Commemorative Edition, Mi 10 Pro, Mi 10, Redmi K40 Pro+, Redmi K40 Pro, Redmi K40 e Redmi K40 Game Enhanced Edition.

Lo Xiaomi Battery Health Indicator può stimare lo stato di salute della batteria in base a complessi fattori di invecchiamento della stessa. Sappiate che esistono diversi fattori che influenzano il processo di deterioramento delle celle energetiche dei telefoni cellulari, come il tempo di utilizzo, i tempi di ciclo, la temperatura di conservazione, la capacità di archiviazione e molti altri ancora. L'indicazione dello stato della batteria della società sarà in grado di convertire lo stato della batteria in una scala corrispondente in base all'invecchiamento dell'impedenza, della temperatura e della capacità in modo da poter fornire agli utenti, in un colpo solo, lo stato attuale della batteria.

Sarà possibile accedere all'interfaccia dello stato della batteria sui telefoni Xiaomi idonei andando alla pagina Impostazioni di sistema> Risparmio energetico e batteria> Batteria. Al fine di prolungare la durata della batteria, il software avviserà l'utente quando questa si sta deteriorando in modo che possa portare il telefono in un centro di assistenza in tempo.

Ci aspettiamo che Xiaomi implementi questa funzione su più dispositivi non appena l'iterazione stabile sarà pronta.

