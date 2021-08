Xiaomi sta testando il display Samsung E5 LTPO Super AMOLED per i suoi futuri smartphone: questo è quanto emerge da un recente leak emerso in rete.

Xiaomi vuoel dotare i suoi device di un pannello TOP

Ieri, l'iQOO 8 Pro è diventato ufficiale come il primo smartphone al mondo con display Super AMOLED Samsung E5 LTPO. All'inizio di oggi, un tipster molto affidabile ha rivelato che anche Xiaomi sta lavorando su uno device con questo pannelllo OLED di nuova generazione prodotto dalla divisione Display di Samsung.

Secondo Digital Chat Station, Xiaomi ha testato a lungo lo schermo E5 LTPO Super AMOLED per i suoi prossimi telefoni. Si dice che il pannello utilizzato dal gigante tecnologico cinese abbia un foro di perforazione relativamente più piccolo e una frequenza di aggiornamento adattiva grazie alla tecnologia LTPO.

Sfortunatamente, il leaker non dice quanto sarà piccolo il foro. Per chi non lo sapesse, la serie Redmi K40 ha il più piccolo foro al mondo che misura 2,98 mm. Quindi, il prossimo display di Xiaomi potrebbe avere circa le stesse dimensioni o, forse, potrebbe essere ancora più piccolo.

Poiché il pannello con le specifiche sopra menzionate è di fascia alta, potrebbe debuttare sulla serie Mi 12 prossima al debutto (dicembre 2021?). Si dice che il successore della serie Mi 11 verrà lanciato a dicembre con il chipset Qualcomm Snapdragon SM8450 non ancora presentato.

Se questo dovesse rivelarsi veritiero, proprio come il Mi 11, il nuovo device di punta sarà il primo telefono al mondo con il SoC mobile Qualcomm premium di nuova generazione, nonché il primo gadget di Xiaomi con un pannello LTPO per la frequenza di aggiornamento adattiva.

Xiaomi

Smartphone