Redmi K40 è ora disponibile in una nuova variante di colore denominata “Ink Feather” A febbraio, la serie di smartphone Redmi K40 è stata ufficialmente lanciata in Cina. I nuovi dispositivi sono arrivati ​​con specifiche notevoli e in più colorazioni, e ora sono stati appena lanciati in una nuova variante speciale pensata per il mercato locale. Non si sa nulla in merito ad una eventuale distribuzione europea.

Redmi K40: la nuova colorazione è speciale

Secondo un rapporto di ITHome, la nuova opzione di colore è ora disponibile dal gigante tecnologico cinese. Come da note ufficiali, l’azienda ha fatto uno sforzo ulteriore per ottenere il nuovo design sul pannello posteriore del telefono. Apparentemente, il processo era complesso, con trasferimenti a livello di micron per riprodurre il design che è simile al motivo del coltello Damasco. La tinta la si può ottenere per i K40 Pro e K40 Pro +.

Mentre le varianti K40 di fascia alta sono disponibili nel nuovo colore su JD.com, queste nuove versioni non arrivano con una variazione di prezzo. Costano esattamente quanto costavano gli altri device della serie.

Parlando del dispositivo stesso, la serie mira a rappresentare un’ammiraglia relativamente economica alimentata da un processore Qualcomm Snapdragon 870 e un pacco batteria da 4.520 mAh che supporta una ricarica rapida fino a 33 W. È anche sottile e leggero, pesa 196 grammi e misura solo 7,8 mm di spessore.

Il display del dispositivo è un pannello AMOLED E4 che supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una frequenza di campionamento tattile di 360Hz. Inoltre, il modulo della fotocamera posteriore è un sistema a tripla lente con main camera da 48 megapixel; presente anche include un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel e anche una teleobiettivo da 5 megapixel.

Che ne pensate di questa colorazione? Vi piace? Fatecelo sapere.

